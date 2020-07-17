'Mini istihdam paketi'ne ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

AKP’nin Meclis gündemine getirdiği “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” düzenlemesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın patronlar için yapılacağını duyurduğu kapsamlı istihdam düzenlemesinin sonbahara kalmasının ardından Meclis gündemine getirilen “mini pakette” işçilerin haklarına yönelik yeni saldırılar gündeme getiriliyor.

İstihdam paketini değerlendiren TKP Emek Merkezi, "TBMM’ye 14 Temmuz 2020 tarihinde gönderilen kanun tasarısı ile yine patronlar için teşvik, kolaylık ve ertelemeler getirilmesi öngörülürken, işçilerin fiilen işini ve gelirini kaybettiği ücretsiz izin uygulamasının 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilmesinin önü açılıyor" demişti.