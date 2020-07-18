Mini istihdam paketinde SOMA A.Ş. patronuna da çıkar var

Soma’da 301 madencinin öldüğü Soma Maden kıyımını izleyen günlerde İşsizlik Sigortası Yasasına Geçici 12. Madde eklenmiş, SOMA A.Ş’nin Eynez, Atabacası ve Işıklar Maden Ocaklarında çalışan işçilerine, işyerlerinin kapalı olduğu dönemlerde ödenmeyen ücretlerinin, Çalışma Bakanlığı'nın belirleyeceği süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yasal faiziyle işverenden tahsil edilmesi öngörülmüştü. O tarihten sonra şirkete 53,7 milyon lirası bu madde kapsamında borç olmak üzere İşsizlik Sigortası Fonundan 80 milyon lira ödendi.

Şirket, Fona olan borcunu ödemediği gibi, üzerinden 6 yıl geçmiş olmasına karşın işçilerin kıdem tazminatlarını da ödemedi. Madenciler Haziran ayında kıdem tazminatlarının ödenmesi için sokağa çıkarak Soma Kaymakamlığı önünde bir basın açıklaması yapmış, 16 Temmuz tarihine değin hakları verilmezse Ankara’ya yürümeye kararlı olduklarını söylemişlerdi.

Mini istihdam paketinde işçilerin ödenmeyen kıdem tazminatı ve diğer haklarının Türkiye Kömür İşletmelerince ödenmesi öngörülüyor. Tepki çekmemek amacıyla maddeye; “TKİ’nin rödvans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirkete ve/veya şirketlere rücu hakkı saklıdır” diye bir kural konulduğu belirtiliyor. Buna göre, TKİ, isterse Mahkemeye başvurabilecek. Böylelikle rücu için gerekli yasal girişimlerde bulunmayan Kurum yetkililerine sorumluluk yükletilemeyecek. Borç verilen para bile tahsil edilmediği göz önünde bulundurulduğunda, SOMA A.Ş. patronuna sağlanan bu çıkarın da zamana bırakılması öngörülüyor.