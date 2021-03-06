Mimarlık dekan vekili olan ilahiyat profesöründen açıklama: Hiçbir maddi getirisi yok

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Spor Bilimleri ve Turizm fakültelerinin dekan vekili olan Rektör Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şimşek'e yeni bir görev daha verildi. Şimşek, Fen Edebiyat Fakültesi dekan vekilliği görevine atandı.

Tartışma konusu olan bu atamalara ilişkin Hürriyet'e konuşan ilahiyatçı profesör, “Dekan değilim, vekilim” dedi.

Şimşek, “Bunlar benim için ekstra yük. Hiçbir maddi getirisi yok. Dekan atanıncaya kadar zaten bu görevleri sürdürüyoruz. Turizm Fakültesi zaten pasif. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne de daha yeni bir arkadaş atandı. Spor Bilimleri Fakültesi’nin dekanı geçen sene istifa etti. Orada başka profesör olmayınca bana tevdi edildi. İki hafta önce de Fen-Edebiyat dekanı istifa etti. Yeni dekan atanana kadar geçici olarak benim üzerime verildi. Asli atamalar gerçekleşince bu görevler bizden düşecek” dedi.