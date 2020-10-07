Mimarlardan AOÇ mücadelesinde bir hukuk kazanımı daha: 'Ticaret ve konuta açılmaz'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarının özgürleştirilmesi için verdiği hukuk mücadelesinde bir kazanım daha elde etti.

Yargı, Çukurambar’da, hülle yoluyla TOKİ'ye devredilen ve satışa çıkartılan AOÇ arazisinde Atatürk’ün mirasına aykırı konut ve ticarete ilişkin plan değişikliklerinin yapılamayacağına hükmetti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mah. 29101 ada, 27 ve 28 nolu parseller ile 29102 ada, 6,7 ve 8 nolu parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işlemine ilişkin dava konusu işlemi; hukuka aykırı olduğunu belirterek iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Bu karar Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde haklılığımızı bir kez daha gösteriyor. Atatürk Orman Çiftliği alanlarını talan eden tüm plan değişikliklerini yargıya taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Sadece Atatürk Orman Çiftliği talanına yönelik 150 davamız devam ediyor. AOÇ kanununa Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı tüm kullanımlar suçtur. Cumhuriyetle hesaplaşmanın zirve mekanı AOÇ’nin bağrında, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen, Kaçak Saray, Ankapark, ABD büyükelçiliği başta olmak üzere hukuk dışı bu uygulamalar suç teşkil etmektedir” dedi.

‘Atatürk Orman Çiftliği arazisi değil dediler. Yargı, halka bir kez daha gerçeği söyledi. Alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, ticaret ve konuta açılmaz’

Candan yetkililerin Çukurambar’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki plan değişikliği sürecinde, 'Alan AOÇ arazisi değildir' dediklerini hatırlatarak, ‘’Halka yalan söylemek suçtur, mahkeme , halka gerçekleri söylemeyenlere bir kez daha ders verdi. Alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, ticaret ve konuta açılmaz’’ dedi.

Candan, mahkeme kararında yer alan şu ifadelere de dikkat çekti:

‘’Mahkememizin 15/01/2020 tarih ve E:2018/1859, K:2020/80 sayılı kararında; "dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi 29101 ada 27 ve 28 parseller ile 29102 ada 6, 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin olarak hazırlanan, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin;; "….AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapı yapılamaz.” hükmüne aykırı olarak, AOÇ’den Gazi Üniversitesine geçen parsellerde konut ve ticaret kullanımı getirilerek söz konusu yasal düzenlemeye aykırı işlem tesis edildiği, AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken ranta yönelik bir düzenleme olduğundan, kamu yararına uygun olmadığı, AOÇ’nin kuruluşuna ve Atatürk’ün mirasına uygun bir düzenleme olmadığı, yapılan düzenlemenin genel bir karar değil, noktasal bir karar olduğu, bu durumun yasa ve yönetmelikte tanımı yapılan Nazım İmar Planının çerçevelediği "genellik” kavramına aykırı olduğu, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı kararlarına ve Plan Açıklama Raporunda belirtilen ilkelere uyulmadığı, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26.maddesinin 1.fıkrasına ve planlamanın ussallık ve nesnellik içeren esasına aykırı olduğu, yapılan plan değişikliği ile eşdeğer “Üniversite Alanı” ayrılmadan “konut +ticaret” alanı kullanımına dönüştürüldüğünden, Mekansal Planlar Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarına aykırı olarak yapıldığı, 1/100.000 Ölçekli 2038 Yılı Ankara Çevre Düzeni Planına ve planların kademeli birliktelik ilkesine aykırı olduğu, planlama bölgesinde plan notu ile ilave 1676 kişi ek nüfus önerildiği, artan nüfus nedeniyle teknik ve sosyal donatı dengesi bozularak ve teknik altyapı alanı ve yeterli oranda yeşil alan ayrılmadığı göz önüne alındığında; dava konusu yapılan plan değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’na, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslara ayrıca, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği görülmektedir. Buna göre; Mahkememizin E:2018/1859 sayılı kararında belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle yeniden imar plan değişikliği yapılması gerekirken; daha öncesinde "E:1.50, Yençok:Zemin+11Kat" şeklindeki yapılaşma koşulunun "E:1.50, Yençok:Zemin+10Kat" şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle yapılan imar plan değişikliği ile yargı kararı gereğinin yerine getirildiğinden söz edilemeyeceğinden dava konusu imar plan değişikliğinde hukuka uyarlık görülmemiştir.’’



