Mimarlar TOGO ikiz kulelerindeki hukuksuzluğun peşini bırakmıyor

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TOGO ikiz kulelerine ilişkin hukuki sürecin ne aşamada olduğunu açıkladı.

"TOGO ikiz kulelerine ilişkin plan iptali ve mühürlememe kararını yargıya taşımıştık. Ankara 12. İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Yargı kararları çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin istinaftan feragat etmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu TOGO kulelerinin olduğu yapıyı mühürlemiş ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne, inşaatın mühürlendiğine dair resmi yazı göndermişti. Kamuoyunda büyük yankı yaratan uzun süredir kent suçlarına yönelik verdiğimiz bu mücadele ile Başkent’teki organize imar ilişkileri Ankara halkı ve kamuoyu tarafından sorgulanmaya başladı" diyen Candan, şimdi inşaatın devamına ilişkin yeni bir mahkeme kararı alındığını belirterek, hukuksuzluğa karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

Candan, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, ehliyetten red gerekir diyerek TOGO ikiz kulelerindeki mühürlemeye ilişkin mahkeme kararını kaldırdı. Togo Kuleleri'nde aylar öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nce konulan mühür yine büyükşehir ekiplerince söküldü ve inşaat kaldığı yerden tekrar başladı. Ama biz bu hukuksuzluğu kabul etmedik ve mücadeleyi bırakmadık. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin mührü kaldırma kararını Danıştay’a temyize başvurduk. Karar Anayasa’ya da aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesine de başvuruda bulunduk. Anayasal bir kuruluş olan Mimarlar Odası'nın idari işlemlere karsı dava açma ehliyetine sahip olmadığını kabul etmek yargının kendisini işlevsiz hale getirmesi neticesini doğurmaktadır. Kamu yararını savunan ve Anayasa’dan aldığı güçle kamu adına denetim yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, verilen iptal kararının uygulanmasını isteme ve söz konusu işlem iptal edilinceye kadar doğurduğu tüm etki ve sonuçların giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi kararı, hukuk devleti ilkesine ve Anayasa’nın 125.maddesine aykırıdır. İmar planını iptal edip, iptal kararından sonra yapılması zorunlu mühürleme işleminde ‘dava açamazsın, ehliyetin yoktur’ demek mahkeme olarak verilen iptal kararının bir hükmü yoktur’ anlamına gelmektedir. Bu davada hukuk güvenliğinin tesis edilemediği, yargının verdiği kararlarını uygulanamaz hale getirildiği görülmektedir. Adalet tesis edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."