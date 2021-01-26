Mimarlar Odası'ndan Gezi Davası açıklaması

TMMOB Mimarlar Odası 9 kişi hakkında Gezi Davası’nda verilen beraat kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada "Üyemiz Mimar Mücella Yapıcı’nın, Şehir Plancısı Dr.Tayfun Kahraman’ın ve Avukat Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında Gezi Davası’nda verilen beraat kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulması, evrensel hukuk normlarına ve yerleşik yargı usullerine aykırıdır" denildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Mimar Mücella Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında, 18.Şubat.2020 tarihinde Gezi Parkı direnişi odaklı olaylara ilişkin dava sonucunda, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından beraat kararı vermiştir denilen açıklamda Mahkeme, dava konusu fiillerin Anayasa’nın güvence altına aldığı toplanma ve dernek kurma özgürlükleri kapsamında olduğunu, Taksim Dayanışma Platformu’nun bir suç örgütü olduğuna dair hiçbir delil bulunmadığını açıkça belirtmiş olduğu vurgulandı.

Açıklamada mahkeme tarafından verilen bu kararın yasal açıdan ve evrensel bir hukuk ölçütü olarak kabul edilen “hiç kimse daha önce nihai olarak mahkûm edildiği veya beraat ettiği bir suçtan dolayı yeniden yargılanamaz veya cezalandırılamaz” ilkesine aykırı olduğu ifade edildi.