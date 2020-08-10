Mimarlar Odası: Ankara Ulaşım Ana Planı’nı Gazi Üniversitesi değil, belediye yapmalı

TMOOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gazi Üniversitesi ile yeniden protokol yapılmasının başkent için beklentileri karşılamadığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Gökçek döneminde 2011 yılında Gazi Üniversitesi ile imzalanan Ankara Ulaşım Ana Planı, Gökçek’in ısmarlama planıdır. O dönemde yaklaşık 8-9 milyona mal olduğu kamuoyuna yansımış olan ve Ankara'nın meslek odaları tarafından açılmış tüm kent suçu davalarını ve gelecek planlarını ortaya koyan, 9 yıldır onaylanmamış bir planın revize edilmesi için yeniden Gazi Üniversitesi ile yola devam edilmesi kabul edilemez. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden beklenen, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde hayata geçirilen ulaşım ana planı elde etme modelini geliştirmesi ve Ankara Ulaşım Ana Planını kendisi yapmasıdır. Kurda kuzu teslim edilemez” şeklinde konuştu.

'Ankara Ulaşım Ana Planı belediye bünyesinde yapılmalı'

Candan şöyle devam etti: "5 yıllık enkazın arkasından büyükşehir belediyelerinin kente dair yapacakları hizmetlerde en önemli konu, bu hizmetlerinin nasıl yapılacağıdır. Katılımcı bir model oluşturmak toplumcu belediyeciliğin gerekliliğidir. Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere, kentsel ölçekteki tüm hukuksuzlukları 2038 Çevre Düzeni planına işleyen Gökçek döneminin Gazi Üniversitesi’ne hazırlattığı Ulaşım Ana Planı, 2038 Çevre Düzeni Planının ruh ikizi ve tamamlayanıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve diğer meslek örgütleri ile birlikte 2038 Çevre Düzeni Planına açtığımız davada, bilirkişi raporu lehimize gelmiştir. 2038 Çevre Düzeni Planı’nın iptalinin eli kulağındadır.”

'Öncelikle 2038 Çevre Düzeni Planı’nın revize edilmesi zorunluluktur'

Candan, şunları söyledi:

“Süreci bütüncül planlamak için, öncelikle 2038 çevre düzeni planının revize edilmesi zorunluluktur. Gazi Üniversitesi Ankara Ulaşım Ana Planı’nda Gökçek ne istediyse onu planlamıştır ve plan onaylanmamıştır. Onaysız planın revize edilmesi tartışmalıdır. Burada yapılması gereken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara Ulaşım Ana Planı’na yönelik öncelikle 2038 Çevre Düzeni Planı’nı revize etmesi, sonrasında toplumcu belediyeciliğin bir gereği olarak uygulanmış kamucu modelleri geliştirmesidir.

Belediye kendi bünyesinde Türkiye’nin en güçlü ulaşım plancılarını oluşturacak bir ekip kurarak eğitmeli, geliştirmeli kendi mutfağını oluşturup Ankara Ulaşım Ana Planı’nı yapabilmelidir. Bu bir defalık bir iş değildir, sürekli canlı bir organizma gibi işlemelidir. Başkent’te de böyle bir model yakışır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hocalarımızla birlikte Başkent için böyle bir katılımcı model içerisinde gönüllü olarak, Ankara’da ulaşılabilir, erişilebilir, canlı odaklı bir Ulaşım Ana Planı için her türlü desteği verebileceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.”