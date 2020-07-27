Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden Atatürk Orman Çiftliği başvurusu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Danıştay’ın Ayasofya gerekçesini emsal göstererek Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) için aslına rücu sürecini başlattı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığına, Atatürk'ün Hazine'ye ve halka vakfettiği Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırlarını içine alacak şekilde, Atatürk'ün şartlı bağışında yer alan ve iradesi yönünde kullanılmayan alanların tespit edilmesi ve aslına rücu için çalışmaların başlatılması için resmi yazıyla başvurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

"Atatürk’ün vasiyetine şartlı bağışına aykırı olarak talan edilen Atatürk Orman Çiftliği aslına rücu edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu çerçevede Tarım Orman Bakanlığına resmi yazıyla başvurarak, AOÇ’nin Atatürk’ün şartlı iradesine uygun hale getirilerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesine uygun olmayan kullanımlara son verilmesi, bağışlama iradesine uygun olarak halka kazandırılması, aslına rücu ettirilmesi yönünde işlem tesis edilmesi için çalışmalarının ivedilikle başlatılmasını ve kurumumuza bilgi verilmesini istedik."

'Rücu süreci başlatılması talebinde bulunduk'

Candan sözlerine şöyle devam etti:

"Şartlı bağışa göre Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımları birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile hazineye devredilmiştir. Bağış senedinde ayrıca, çiftlikte arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katkısız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur. Atatürk'ün kişisel mülkünü bağışladığı hazine, Atatürk Orman Çiftliği'nin mülkiyetini anılan yükümlülükleri ile birlikte devralmıştır.

Bu bağış, bağış senedinde açıkça yazıldığı ve 1937 yılında düzenlenen resmi yazışmalarda da teyit edildiği üzere şarta bağlı ve mükellefiyetli bir vakfetmedir. Ancak 1938 yılından itibaren şartlı bağış ve vasiyete aykırı olarak Atatürk Orman Çiftliği alanları talan süreci, kanun çıkarma, devir, kiralama yöntemleri ile başlamış ve günümüzde idarelerin idari tasarruflarıyla da devam etmektedir. Danıştay 10.Daire Başkanlığının kararında da vurgulandığı üzere devletin vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde negatif yükümlülüğü bulunduğu gözetilerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hazine'ye ve halkına vakfettiği Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırlarını içine alacak şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün şartında yer alan iradesi yönünde kullanılmayan alanların tespit edilerek, aslına rücu süreci başlatılması talebinde bulunduk."

'Haritada Kaçak Saray, Ankapark, ABD Büyükelçiliği olmak üzere, çok sayıda alan var'

"Danıştay’ın kararını emsal göstererek, Atatürk Orman Çiftliği alanlarının Atatürk’ün iradesine ve şartlı vakfetmeye uygun hale getirilmesini istiyoruz. Kent İzleme Merkezimiz tarafından Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırlarının haritaları çakıştırılarak, Sayıştay raporları ve 2003 yılındaki Devlet Denetleme Kurulu raporlarından yararlanılarak en geniş sınırların olduğu harita hazırlandı ve şartlı bağış belgesi ile birlikte bakanlığa gönderildi.

Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği alanları ile ilgili elinde belge, bilgi, fotoğraf, video olan herkesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile paylaşmaya davet eden bir kampanya başlatıyoruz. Elimizdeki tüm bilgileri aocmucadelesi.org adresinde paylaşıyor ve güncel bilgilerle AOÇ alanlarının en geniş sınırlarını belirten haritaları güncel hale getiriyoruz.

Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün iradesine uygun hale getirilmesi için verdiğimiz mücadelede yeni bir hukuksal süreç başlıyor. Bu süreç ve dava hepimizin davasıdır. Destek ve dayanışmanın mücadeleyi büyüteceğine olan inancımız tamdır. Bakanlığa resmi yazı ile gönderilen Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırlarını gösteren haritada, aslına rücu edilmesi gereken yerler arasında başta Kaçak Saray, Ankapark, ABD Büyükelçiliği olmak üzere, çok sayıda alan bulunmaktadır."