Mimarlar Odası Ankara Şubesi'den belediye yetkilileri hakkında suç duyurusu

Doğal ve yeşil alanlarımızın talanına karşı mücadele eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yenimahalle’deki Adnan Kahveci Parkı’nın betonlaştırılmaması için hukuksal süreç başlattı.

Pandemi günlerinde Adnan Kahveci Parkı’nı ticari yapılaşmaya açan Yenimahalle Belediyesi’ne resmi yazıyla söz konusu ihalenin iptali için başvuran Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yenimahalle Belediyesi yetkilileri hakkında da görevlerini kötüye kullanmak ve ihmalden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

'Pandemide büyük önem taşıyan nefes alanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan süreci değerlendirerek, “Pandemi de büyük önemi olan kamusal yeşil alanların ticarileştirilmesine ve betonlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Adnan Kahveci Parkı ticari yapılaşmalarla betonlaştırılmak istenmektedir. Yenimahalle Belediyesi’ne resmi yazıyla başvurarak kamu yararına aykırı ihalenin iptal edilmesini istedik. Parkta bir takım inşai çalışmaların başlatıldığını gördük. Resmi yazımıza, Yenimahalle Belediyesi yanıt vermedi. Konu hakkında yeniden tekit yazısı göndermiş olmamıza rağmen yine bilgi verilmedi. Bu yanıt vermeme ısrarı, halkçı belediyecilik yönetim anlayışına aykırıdır. Kamu ve halkın yararı adına göreve gelmiş olan yöneticiler, kamusal alanda bir ihlal yapıyorlarsa sessiz kalınamaz. Bu sebeple parkı yapılaşmaya açan şehircilik ilke ve planlama esaslarına aykırı betonlaştırmada ısrar eden, semt sakinlerinin taleplerini görmezden gelen, görevlerini kötüye kullanan Yenimahalle Belediyesi yetkilileri hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Candan, “En yüksek koronavirüs vakasına sahip Ankara’da, hala betonlaştırılmada ısrar edilmesi akla zarardır. Kentte zaten az sayıda olan yeşil alanlarımız pandemi sürecinde daha da büyük önem taşımaktadır. Kamusal yeşil alanlarımızın rant uğruna betonlaştırılmasına karşı mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Şehircilik ilke ve planlama esaslarına da aykırı

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Plan değişikliği yapmadan mevcut planda ve kullanımda ‘park alanı’ olarak belirlenmiş alanda inşaat çalışmalarına başlamışlardır. Oysa parkın nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemle yenileneceği belirtilmeden park ihale edilmiştir. Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi’nin vatandaşların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki müracaatlarına, ‘Adnan Kahveci parkının kullanımı 19.000 m2’lik bir alana tekabül ederken hazırlanan proje kapsamında 33.000 m2’ye çıkarılarak halka açık olarak daha iyi ve kaliteli hizmet vermek üzere ihalesi yapılmıştır’ şeklinde broşür basılarak yanıt verilmiştir. Halka ‘biz sizin için iyi şeyler yapıyoruz’ denilerek kandırmaya yönelik yapılan çalışmaların karşılığı yoktur. Çünkü yaptıkları iş yasal değildir. Çünkü halkın kendi iradesi ile kullandığı park alanı, özelleştirilerek işletmecilere devredilecek ve halk artık park alanını ücretle kullanabilir hale getirilecektir. Adnan Kahveci Parkı’nın, İmar İdare Heyetinin 22.06.1979 gün 388 sayılı karar ile onaylanan Batıkent Toplu Konut Alanına ait Nazım İmar planı kapsamında, Batıkent Kent Merkezi alanı olarak tanımlanan alanda kaldığı, Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı revizyonunun 12.09.2012 gün ve 1412 sayıli kararı ile onaylandığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ise Yenimahalle Belediye Meclisinin 08.02.2013 gün ve 225 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2013 gün 345 sayılı kararı ile onaylandığı ve bu onay kararıyla arazinin park olması kesinleşmiştir. Adnan Kahveci parkı tapuda park olarak halk adına kayıtlıdır. 5216 sayılı ‘d’ bendin ile de ‘park’ alanlarının düzenlenmesinin ilçe belediyesine aittir. İmar planı değişikliği olmadan park alanının yapılaşmaya açıldığı, bu haliyle şehircilik ilke ve planlama esaslarına, planların kademeli birlikteliğine aykırı davranan Yenimahalle Belediye Başkanlığı suç işlemektedir."