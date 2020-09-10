Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Adnan Kahveci Parkı’nı betonlaştıran ihaleyi yargıya taşıdı

Yenimahalle’deki Adnan Kahveci Parkı’nın betonlaştırılmaması için mücadele eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ihale ile parkı ticari yapılaşmaya açan Yenimahalle Belediyesi’ne dava açtı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 64390 ada 1 parsel civarında bulunan 33.850 m2 lik Adnan Kahveci Parkı’nın avan proje kapsamında yer alacak yapıların (500 m2lik düğün salonu, 320 m2lik market, 80 m2’lik idari bina, 90 m2 lik ticari alan (kafeterya) ve 17 m2 lik ticari alan (gözleme evi) ve park alanının bir bütün halinde çevre düzenlemesi dâhil olmak üzere yap işlet devret modeli ile yaptırılmasına ilişkin, 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile kiraya verilmesi ihalesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

'Kamusal yeşil alanlarımız bir bir yok ediliyor'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaşananları şöyle aktardı:

‘’Adnan Kahveci Parkı’nda sürecin peşini bırakmıyoruz. Yenimahalle’deki Adnan Kahveci Parkı’nın betonlaştırılmaması için hukuksal süreç başlatmıştık. Pandemi günlerinde Adnan Kahveci Parkı’nı ticari yapılaşmaya açan Yenimahalle Belediyesi’ne resmi yazıyla söz konusu ihalenin iptali için başvurduk. Yenimahalle Belediyesi resmi yazılarımıza yanıt vermezken parkta birtakım inşai faaliyetler başladı. Plan değişikliği yapmadan mevcut planda ve kullanımda ‘park alanı’ olarak belirlenmiş alanda inşaat çalışmaları yapıldı. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Yenimahalle Belediyesi yetkilileri hakkında da görevlerini kötüye kullanmak ve ihmalden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. Şimdi de parka telafisi imkansız daha fazla zarar verilmemesi için söz konusu ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtık.’’

Candan, ‘’Ankara ne yazık ki covid vakasında üst sıralarda yer alırken, bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz ve nefes aldığımız kamusal yeşil alanlarımız bir bir yok ediliyor. Adnan Kahveci Parkı ticari yapılaşmalarla ısrarla betonlaştırılmak istenmektedir. Semt sakinlerinin talepleri görmezden geliniyor’’ dedi.

'Şehircilik ilke ve planlama esaslarına, planların kademeli birlikteliğine ve kamu yararına aykırı'

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

‘’ Adnan Kahveci Parkı, Yenimahalle Uygulama İmar Planında park alanı olup, kamusal alan kullanımı ve açık-yeşil alan sistemi içerisinde yer alan 33.850 m2 alan büyüklüğü ile önemli bir semt parkı karakteri taşıyan Adnan Kahveci Parkı için düzenlenen ihalenin imar planına aykırılık taşıyan ticari fonksiyonlar ve yapılaşma getirmekte ve kamusal kullanım yerine özelleştirmeye açılmasına yönelik olduğu görülmektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine aykırı olarak Kent Koop Mahallesi sınırları 15171 ada kuzeyinde mülkiyeti belediyeye ait 64390 ada 1 parsel civarında bulunan 33.850 m2 lik Adnan Kahveci Parkının Avan proje kapsamında yer alacak yapıların (500 m2lik düğün salonu, 320 m2lik Market, 80 m2lik İdari Bina, 90 m2 lik Ticari alan (kafeterya) ve 17 m2 lik Ticari alan (Gözleme Evi) ve park alanının bir bütün halinde çevre düzenlemesi dahil olmak üzere yap işlet devret modeli ile yaptırılması amacıyla 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü artırma ile kiraya verilmesi ihalesi yapılmıştır. İmar planı değişikliği olmadan park alanının yapılaşmaya açıldığı açıktır, şehircilik ilke ve planlama esaslarına, planların kademeli birlikteliğine ve kamu yararına aykırı işlem tesis edilmiştir.’’

Ayrıca Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bugün Yenimahalle Belediyesi’ne başvurarak Ankara 10.İdare Mahkemesinde dava açıldığını, telafisi mümkün olmayan zararların doğmaması için alanda yapılan hafriyat çalışmaları ile birlikte tüm çalışmaların durdurulmasını talep etti.