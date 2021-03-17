Mimarlar Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Konseyi Genel Kurulu'na meslek odalarını davet etmemesi üzerine açılan davada, Kent Konseyi Genel Kurulu seçimleri kesin olarak iptal edildi.

Mimarlar Odası'ndan alınan karara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Başkent Ankara’nın parsel parsel satılmasına, Cumhuriyet değerlerinin tahrip edilmesine yönelik Gökçek dönemi politikalarına, Atatürk Orman Çiftliği’nde, TOGO ikiz kulelerinde, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde ve Ankara’nın her bir karışında direnen meslek odalarımız Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu'na davet edilmezken, oluşturulan yürütme kurulu içerisinde kent mücadelemizin karşısında bulunan birçok isim yer almıştır.

Katılımcı bir yerel yönetim beklentisi içerisinde olan şubemiz, bu göstermelik katılımcılık sürecindeki meslek odalarının, sendikaların ve kent mücadelesinde birlikte davrandığımız sivil toplum örgütlerinin dışlanmasını, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilgili siyasi partilerin yetkilileri ile görüşmeler yaparak durumu aktarmıştır. Son kertede Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu kuruluş ilkelerine ve oluşumuna aykırılığı ile yargıya taşınmıştır.

Yargı önce yürütmeyi durdurma kararı vermiştir ardından kararı iptal etmiştir. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin istinaf istemini reddederek kararı onamıştır. Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı onayarak, Ankara Kent Konseyi seçimlerini ve yürütme kurulunu kesin olarak iptal etmiştir.

Kent konseyinin asıl amacı hemşerilik bilinci ile daha yaşanabilir bir kenti oluşturmak için çözüm önerileri oluşturmaktır. Kent konseylerinin, kentin gerçek sorunlarını tespit edip bu sorunlara çözüm üretebilmesi, yerel yönetimlerde sahici katılım mekanizmaları oluşturmaları için, meslek örgütlerini sendikaları ve sivil toplum örgütlerini davet etmek zorundadır. Kamu kurumu niteliğinde olan ve bu kentte kamu yararını savunmada öncü olan TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinin Ankara Kent Konseyi’ne davet edilmemesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Yargı da bu kararı vermiştir. İvedilikle karar uygulanarak ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu unvanını kullananların hukuka aykırı işlem yaptığının altı çizilerek, Ankara Kent Konseyinde belli bir çevrenin değil, meslek odalarının sendikaların, derneklerin bu kent için mücadele edenlerin geniş birlikteliğinin sağlanması gerekliliğini kamuoyuna duyuruyoruz. Yargı kararı ortadadır. Ankara Kent Konseyi’nin ‘katılımcı bir süreçle’ yeniden seçimlerinin yapılması sorumluluğu Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu