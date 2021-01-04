Mimarlar Odası, ABD büyükelçiliği projelerine onay vermedi

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği alanlarında inşa edilen ABD büyükelçiliği binası mimari projeleri için, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne onay ve proje müellifliği için başvuruda bulunuldu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ABD büyükelçiliği projelerine onay vermedi, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlemedi.

'Bizim için yok hükmündedir'

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki talana karşı mücadelemiz, her aşamada devam ediyor, emperyalizme karşı yedi düvelle savaşmış bir ülkenin kurucusunun şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde yapılan ABD büyükelçiliği binası hukuksuzdur. Projesini de inşaatını da onaylamıyoruz. Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde Atatürk Orman Çiftliği alanlarında hülle yoluyla inşa edilen ABD büyükelçiliği binası bizim için yok hükmündedir” dedi.

'Müelliflik belgesi vermemiz mümkün değil'

Candan sözlerine şöyle devam etti:

“Atatürk Orman Çiftliği alanlarından bir bölümü, Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması şartıyla verildi. Gazi Üniversitesi bu alanları Sayıştay raporlarına da yansıyan durumu hukuka aykırı şekilde TOKİ’ye devretti. TOKİ de ABD Büyükelçiliği’nin yapıldığı alanı ABD’ye sattı. Hukuksal süreç başlatıldı. Protokolden inşasına kadar, hülle yoluyla Atatürk Orman çiftliği alanları ABD Büyükelçiliği’ne devredilemez denildi. Bugün Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yükselen ABD büyükelçiliği yapısı hukuksuzdur ve Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırıdır. Bu nedenle bu projenin onayını yapmamız, mimarına müelliflik belgesi vermemiz mümkün değildir. Mimarların topluma karşı sorumlulukları vardır. Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı şekilde inşa edilen ve mimari projelerinin ABD’li mimarlar tarafından çizildiğini bildiğimiz, mimari projesine iç hukuk yolları nedeniyle mimarların imza atmaları ve bu hukuksuz sürece ortak olmaları mimarlık camiası açısından da sıkıntılıdır. Bu konuda da oda teamüllerini işletmek sorumluluğumuzdur. Atatürk Orman Çiftliği alanları özgürleşene kadar mücadelemiz devam edecek.”