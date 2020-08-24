Mimarlar İller Bankası’nı sıkı takibe aldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İller Bankası’nın 23 adet taşınmazın açık arttırma ihalesi kapsamında satışa sunulan Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 43309 ada, 5 parsel ile 13248 ada, 18 parsel sayılı taşınmazların satısı için alınan ihale yapılması kararının iptali için dava açmıştı.

İller Bankası’nın söz konusu davaya ilişkin, Ankara 18. İdare Mahkemesi’ne sunduğu savunmada geri adım attığı ortaya çıktı. Satıştan çekilen İller Bankası’nın savunmasında “Bankamız yönetim kurulunca 23.07.2020 tarih ve 31 Sayı ile dava konusu Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi, 43309 Ada, 5 Parsel ile 13248 Ada 18 Parsellerin imar planları netlik kazanıncaya kadar açık satıştan çekilmesi hakkında karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İller Bankası Seyfi Arkan’ın tarihi binasının yıkımına göz yumduğu ve neden olduğu için ekstra takibi hak ediyor. Attıkları her adımın peşindeyiz

Hukuksal süreci değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi

“İller Bankasının satışa çıkarttığı alan ve taşınmazlarla ilgili, açtığımız plan değişikliği davasında yürütmeyi durdurma verilmişken, iller bankasının bu alanları yürütmesi durdurulmuş plan kararları ile atışa çıkartılması doğru değildi. Bu nedenle satış ihalesinin iptali için dava açtık, İller Bankası yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Hukuksal süreçlerden bihaber şekilde, acaba çaktırmadan satabilir miyiz durumuna girdiler galiba. Ancak bizim fikri takibimiz sonucu süreç geri dönmek zorunda kaldı Kamunun işini hatırlatmakta bize kalıyor maalesef. İller Bankası Seyfi Arkan’ın tarihi binasının yıkımına göz yumduğu ve neden olduğu için ekstra takibi hak ediyor. Attıkları her adımın peşindeyiz”

'Kamu mülkiyetinin tasfiye edilmesine ve sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz'

Candan şöyle devam etti:

“İller Bankası’nın mülkiyetinde olan arazilerinin ve binalarının elden çıkarılmasına ilişkin ihale ilanın kurumun internet sayfasında yayınlamasının hemen ardından harekete geçtik. İhale ilanı kararına ilişkin 10 Temmuz’da dava açtık. Davamız 17 Temmuz’da İller Bankası’na tebliğ edilmiş. Yaptığımız sıkı takip, kamuoyu oluşturmamız ve verdiğimiz hukuk mücadelemiz sonucunda İller Bankası 23 Temmuz’da geri adım atarak söz konusu parselleri satıştan çekmek zorunda kaldı. Ankara 18. İdare Mahkemesi de dava konusuz kaldığı için alınan kararın gereğinin yerine getirilmesini istemiştir. İller Bankası mülkiyetinde olan arazileri ve kamu binalarını gözden çıkarma hakkını kendinde gören iktidar, müsrif evlat gibi tüm değerlerimizi öğüten makineye dönüşmüştür. Ancak bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz. Kamu mülkiyetinin tasfiye edilmesine ve sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz.”

Söz konusu planın yürütmesi durdurulmuştu

İller Bankası Sosyal Tesisleri’ni yapılaşmaya açan plan değişikliğinin yürütmesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda yürütmesi durdurulmuştu. Hukuken planın yürütmesinin durdurulduğu alan satışa söz konusu olamaz.