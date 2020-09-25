Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tüm birimler uzaktan çalışmaya geçti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde (MSGSÜ) Covid-19 vakalarının artması üzerine 23 Eylül 2020 itibariyle tüm birimlerde dönüşümlü çalışmaya geçildi. MSGSÜ yönetimi ayrıca artan vakalar nedeniyle lisansüstü giriş sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Üniversite dün aldığı bir kararla da 29 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere uzaktan çalışma koşullarına geçiyor.

Dönüşümlü çalışma kararında geç mi kalındı?

Ülkede Covid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesinden sonra, Cumhurbaşkanlığı 26 Ağustos 2020 tarihinde bir genelge yayımlamış ve genelgede kamu kurumlarında dönüşümlü çalışma modeline geçilebileceği ve kararın üst yöneticiye bırakıldığı açıklanmıştı.

MSGSÜ yönetiminin dönüşümlü çalışma kararı ise Cumhurbaşkanlığı genelgesinden yaklaşık 1 ay sonra geldi.

Tüm ülkede vaka sayıları artarken, üniversitede vakaların son iki hafta içinde hızla artışa geçtiği belirtiliyor.