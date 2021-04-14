Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de vakıflara devredildi

Gezi Parkı'nın İBB'nin elinden alınarak 'Sultan Beyazıt Han' vakfına ve aslında Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden iktidara teslim edilmesi geçtiğimiz günlerde tartışma yaratmıştı.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre ortada çok daha büyük bir operasyon var. Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye geneline 1014 taşınmazın vakıflara devredildiği duyurulmuştu. İstanbul'daki listede şunlar yer alıyor:

Burada yer alan yapılardan biri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Hem yapı olarak hem de bulunduğu konum itibariyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi uzun süredir özelleştirmecilerin ve patronların hedefindeydi.

Rektör 'Galataport değer katacak' dedi

Çocuğu MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı lise bölümünde okuyan bir veli rektör Handan İnci Elçi ile yaptıkları görüşmeyi aktardı. Veli şunları söyledi:

"Bizler, iki sene önce, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı orta ve lise bölümü tam zamanlı öğrencileri velilerinin temsilcileri olarak makamına yeni gelen MSGSÜ rektörü Prof. Handan İnci Elçi ile görüşmüştük. Gündemimiz, 2018 Haziran'ında suyu ve elektriği kesilme tehdidiyle taşınmaya zorlanan, ancak o zaman öğrenci, veli ve mezun ortak direnci ile vazgeçilen taşınma mevzusunun asla tekrar gündeme getirilmemesi idi. Konservatuvarın 35 senedir süregeldiği gibi kendi binasında, Dolmabahçe'nin uzantısı olan Baltacılar Dairesinde kalmaya devam etmesi kararımızı tekrar kendisine ilettik. 'Eğer konservatuvar binasının verirseniz, tüm Fındıklı Kampüsü elinizden gider' dedik. Kendisi 'Hayır öyle olmayacak. Fındıklı Kampüsü Galataport projesine, tüm bu tarihi aksa değer katacak' demişti. Sonuç ortada."