Milyonluk bandrol basım ihalesini alan firmanın matbaası yok ama arkası sağlam

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak döneminde yerli ve milli yapılacağı iddiasıyla ihalesi iptal edilerek Darphane'ye devredilen, sigara ve içki bandrollerinin basımı işi DNS firmasına verildi. DNS firmasının matbaasının olmadığı ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Bora Erdin'in haberine göre, kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının önüne geçilmesi amacını taşıyan, alkol ve tütün ürünleri başta olmak üzere hassas ürünler için kullanılan bandrol basımı işi devlet açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri, yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan Sicpa isimli yabancı bir firma üretiyordu. Ancak ekonomi yönetimi bandrollerin yerli ve milli üretilmesi için görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verip, Sicpa Türkiye'nin aldığı ihaleyi iptal etti.

Kamu İhale Kanunu dışına çıkıldı

Böylece görev kamuya geçti. Herkes yeni bandrolleri devletin üretmesini beklerken, çıkarılan düzenlemelerle önce Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılan Darpahene'ye, ardından işi 3'üncü firmalara yaptırma yetkisi verildi. Bu yetkinin ardından Türkiye'de mayıs ayında "DNS" adlı bir firma kuruldu.

'Darphane'de üretilecek' denildi, AKP'li patrona verildi: Bandrole yüzde 1276 zam! “Artık devlet üretecek” denilerek yabancı şirketten alınıp Darphane'ye devredilen ancak Darphane'nin de 5 ay önce kurulan DNS adlı özel firmaya devrettiği bandrollere, yüzde bin 276 oranında zam yapıldı. Eski firma, 1 milyon bandrolü 23 bin liraya satarken, AKP'ye yakın patronun kurduğu DNS firması 29 Eylül'de aynı miktar bandrol basımı için 316 bin 546 lira istedi. Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan Sicpa isimli yabancı bir firma üretiyordu. Ancak ekonomi yönetimi bandrollerin "yerli ve milli" olması için görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verip ihaleleri iptal etti. Böylece görev kamuya geçmişti. Yeni bandrollerin devletin üretmesini beklerken çıkarılan düzenleme ile önce Darphane Matbaası Kamu İhale Kanunu dışına çıkarıldı, ardından da işi 3'üncü firmalara yaptırma yetkisi verildi. Bu yetkinin ardından mayıs ayında DNS isimli bir firma kuruldu. Bandrol işi de bu firmaya verildi. https://sol.org.tr/haber/darphanede-uretilecek-denildi-akpli-patrona-ve…

Darphane yönetimi, 30 Eylül'de, bandrol basımı işini Halil İbrahim Danışmaz'ın yeni kurduğu DNS firmasına verdi. Halil İbrahim Danışmaz'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la arkadaş olduğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sırasında ABD'den düzenli olarak ona bilgi gönderdiği öne sürülmüştü.

Bandrol basım işini 2006 yılından 2019 yılına kadar sürdüren Sicpa Türkiye'nin, son yıllardaki yıllık aldığı bedel ortalama 120 milyon liraydı. Bu bedel DNS firmasının bandrol basım işini almasıyla birlikte 500 milyon liraya çıktı. DNS, işi aldıktan sonra bandrollere yüzde 100 ile yüzde 400 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Firma, bundan üç ay sonra da yeni yıla girerken bir zam daha uygulayarak, bandrol basım ücretini yüzde 25 daha artırdı.

Matbaa yok, baskıyı eski firma yapıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı ihale yaparken, teknik yeterlilik, tecrübe ve mali durum raporlaması isterken, ihalenin DNS firmasına verilmesi sırasında bu koşulların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ise belli değil.

Çünkü, bandrol basım ihalesini alan ve henüz 3 aylık DNS firmasının hiçbir tecrübesi olmadığı gibi, kendisine ait bir matbaası da bulunmuyor. DNS, bandrollerin baskısını kendisinden önce yaklaşık 12 yıl süreyle bu işi yürüten Sicpa Türkiye'ye yaptırıyor.

Bu durum da “Madem baskı aynı firmada yapılacaktı, neden iş ondan alınarak, çok daha büyük maliyet çıkaran, hiçbir tecrübesi olmayan bir başka firmaya verildi” sorusunu gündeme getirdi.

Bütün adresler Tuzla Kibar Holding

Sicpa Türkiye, 2006'da bandrol baskı ihalesini, Kibar Holding ile konsorsiyum kurarak almıştı.

Sicpa'dan sonra bandrol basım işini alan DNS şirketi de ihaleyi aldıktan sonra aralık ayında yeni şubesini Kibar Holding'in Tuzla'daki binasına taşıdı.

25 Aralık'ta açılan şubenin adresinde "Kibar Grup Tuzla" bilgisi yer aldı. Üç şirketin de adresi resmi kayıtlarda Yayla Mahallesi Rüya Sokak D-100 Karayolu No:2 Assan Tesisleri olarak yer alıyor.

Kibar Holding: Sigara içki bandrol ihalesini alan şirketle hiçbir ilgimiz yok

Kibar Holding‘den yapılan açıklamada Sicpa Assan’ın 2016’da satıldığı belirtildi. Satış sonrasında şirket unvanının “Sicpa Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş.” olarak değiştirildiği belirtilen açıklamada, “Şirketin bizimle bir hissedarlığı veya ticari ilişkisi kalmamıştır. Sicpa Turkey Ürün Güvenliği Sanayi ve Tic. A.Ş., Yayla Mah. D-100 Karayolu Rüya Sok. No:2 Tuzla/İstanbul adresindeki Assan Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. unvanlı grup şirketimizin sahibi olduğu taşınmazın belirli bir bölümünde kiracı olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu kiracı, 01.02.2021 tarihinde, bahsi geçen kira sözleşmesini feshettiğini ve 01.10.2021 tarihinde ilgili taşınmazı tahliye edeceğini tarafımıza bildirmiştir” denildi.

Açıklamada, haberde adı geçen DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş. ve şubeleri ile Kibar Holding ve grup şirketleri arasında herhangi bir ticari ilişki ya da kira ilişkisi bulunmadığı da belirtildi. DNS’nin adres içeriğinde “Kibar Group Holding Binası” ifadesinin yazılmasında Holding’in bilgisi ve muvafakati bulunmadığı kaydedilen açıklamada, “Bu konuda ilgili firmaya karşı gerekli hukuki aksiyonlar alınacaktır” ifadesine yer verildi.

