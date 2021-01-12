Milyonlarca avro harcanan patlayıcı üretim tesisi kullanılmıyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında 4 milyon 287 bin avroluk yatırımla Emülsiyon Patlayıcı Üretim Tesisi kuruldu. Bugünkü değerle 38,5 milyon TL yatırımla 2017 yılında açılan tesisin, açıldığı günden bu yana üretime geçmediği ortaya çıktı.

CHP İzmir Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu sözcüsü Atila Sertel, MKE ile ilgili Sayıştay raporlarını paylaştı. Sertel, MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında tesisin gerekli fizibilite ve piyasa araştırması yapılmadığı için üç yıldır üretim yapmadığını belirtti.

'Hiç üretime geçmedi'

2008 yılında sözleşmesi imzalanan tesisin 9 yıl sonra tamamlanabildiğini belirten Sertel, şu bilgileri verdi:

"Emülsiyon Patlayıcı Üretim Tesisi; kapsüle duyarlı, yemlemeye duyarlı, grizutin ve sismik emülsiyon patlayıcı üretim kabiliyeti ile kuruluyor. Ancak tesis tamamlandıktan sonra hiç üretime geçmiyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetlerinden hem de firmalardan herhangi bir talep gelmiyor. Enerji, inşaat, maden gibi çeşitli sektörlerin yanı sıra TSK’da da kullanım alanı olan sıvı patlayıcıları üretmek için kurulan tesisin üretim boyutlarının piyasa standartlarını karşılamadığı, fiyatların da piyasanın çok üzerinde kaldığı anlaşılıyor. Açıldığında Türkiye Kömür İşletmeleri gibi bazı kuruluşlara deneme üretimi yapan tesis, hiç sipariş alamıyor ve dolayısıyla üretime geçemiyor. Ciddi bir yatırım yapacaksınız ama ne yurtiçi piyasayı ne de yurtdışı piyasayı araştıracaksınız. Böyle bir yaklaşım olur mu?"