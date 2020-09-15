Milyonlarca ağaç kesmek isteyen Cengiz Holding'e yanıt: Yurttaşlar ÇED toplantısına izin vermedi

Çanakkale’de Kazdağları'nda yurttaşlar Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni Projesi’yle ilgili Hacıbekirler köyünde yapılması planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına katıldı.

Sabah saatlerinde ÇED toplantısına katılmak için yola çıkan yurttaşlar ise toplantının yapılacağı Hacıbekirler köyüne giden her yolda kontrol adı altında engellemelere maruz kaldı. Küçükkuyu-Çanakkale yolu ve Çanakkale-Çan yolu üzerinde kurulan polis ve jandarma kontrol noktalarında bekletilen araçlar işlemler sebebiyle yaklaşık 1 saat kuyrukta bekletildi.

Çan’a bağlı Halilağa köyünün ormanlarla kaplı alanında yapılmak istenen bakır-altın madenciliği için ÇED sürecinin gerçekleşmesini istemeyen yurttaşlar iptal sloganlarıyla toplantıya girdi. Toplantı iptal edildi.

Şirket yetkililerinin alandan ayrılması için jandarma halka biber gazıyla saldırdı.

Bayramiç Belediye Başkanı da alanda bulunuyor.

Ne olmuştu?

Yıllardır bölgede arama faaliyetlerini sürdüren Truva Bakır İşletmeleri AŞ maden işletmesi, AKP döneminde büyüyen en büyük sermaye gruplarından olan Cengiz Holding tarafından geçtiğimiz yıl Kanadalı Liberty Gold ve Teck Resorurces’dan 55 milyon dolara alınmıştı.

Muratlar ve Halilağa köylüleri yıllardır bu madene karşı mücadele ediyordu. Muratlar köylüleri şirkete ÇED toplantısı yaptırmazken, madencilerle tüm ilişkilerin kesilmesine dair birkaç maddelik ortak karar da almışlardı.