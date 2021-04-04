Milyarderlerin serveti pandemi yılında 4 trilyon dolar arttı

ABD merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün (IPS) yayınladığı bir rapora göre, dünyadaki milyarderlerin serveti, koronavirüs pandemisinin yaşandığı bir yıl içerisinde 4 trilyon dolar arttı.

Rapora göre, milyarderlerin toplam serveti 18 Mart 2020'den 18 Mart 2021'e kadar 8 trilyon dolardan 12 trilyon dolara yükseldi. Bu, bir yılda yüzde 54 oranında bir artışa tekabül ediyor.

Milyarderler listesine 270 kişi eklendi

Raporda, dünya milyarderler listesine bu süre içerisinde 270 yeni ismin girdiği, 91 isminse eden çıktığı kaydedildi.

20 milyarder servetini yüzde 68 artırdı

Küresel düzeyde en varlıklı 20 milyarderin servetlerinin toplam 1,83 trilyon doları olduğuna işaret edilen raporda, bu 20 kişinin bir yılda servetlerini 742 milyar dolar artırdığı, bunun yüzde 68'lik bir artışa tekabül ettiği vurgulandı.

Öte yandan, IMF'nin verilerine göre, küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 3,5 oranında küçüldü.

İngiltere: 54 milyarder servetini yüzde 36 artırdı, ekonomi yüzde 10 küçüldü

Raporda, İngiltere'de Mart 2020-2021 dönemleri arasında 54 İngiliz milyarderin servetlerini 54,9 milyar dolar arttırdığı kaydedildi. Bu söz konusu milyarderlerin servetinde yüzde 36 oranında bir artış oldu. Bu milyarderlerin toplam servetiyse 154 milyar dolardan 208 milyar dolara yükselmiş oldu.

Aynı yıl İngiltere ekonomisinde yüzde 9,9 oranında bir küçülme gerçekleşti. Bu dönemde ülkede işsizlik maaşına başvuranların sayısı yüzde 98 artarak 6 milyona ulaştı.

Pandeminin kazananları: Servetlerini yüzde 500'den fazla artırdılar

Pandemi döneminde küresel düzeyde 13 milyarderin servetlerinin yüzde 500'den fazla arttığına işaret edildi. Söz konusu isimler ve servetlerinde artış şöyle sıralandı: