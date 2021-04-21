Milyarderleri aklama çalışması: Gezegeni kurtarıyorlarmış(!)

İngiltere menşeli Telegraph'ta yer alan Rachel Millard imzalı bir yazıda dünyanın en zengin patronlarını aklamak için ilginç bir tez aldı; Süper kahraman vari milyarderler gezegeni kurtarıyordu(!) Kötü espirilerle tasarlanmış bir görselle servis edilen haberde dünyanın en zengin patronları Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Elon Musk ve Warren Buffett'in düzenlediği "yardım" çalışmalarından bahsederek bu şahısların kadar da çevreci oldukları tarif ediliyordu.

Milyarder-milyarder başlığa ayrılan yazıda misal Bill Gates'in kendisine ait "risk sermayesi fonu" Breakthrough Energy Ventures'ın destekçilerinden 1 milyar dolar toplaması (Bill Gates'in bu parayı vermesi değil toplaması onu kahraman yapmış) örnek veriliyordu.

Öte yandan Bezos'a yine benzer bir şekilde kendi reklam kampanyası olarak kurduğu "Bezos Dünya Fonu" adlı şirketin 10 milyar dolara sahip olması (Amazon'un değerinin yüzde 0,5'i) gene kendisinin gezegenin kahramanı ilan edilmesi için yeterli oldu.

Ancak söz konusu "kahramanların" basına verdikleri reklamlarda ve Instagram paylaşımlarında göstermek için kurdukları "çevre koruma fonları" adı altında faaliyet gösteren PR firmalarının ardında çevreye ve iklim değişikliğine verilen en büyük hasar yatıyor.

Çevrimiçi ticaretin küresel ısınmaya "katkısının tartışmaya açık" olduğunu kabul eden Telegraph yazısı evlere servisle yapılan ticaretin "muhtemelen mağazalara yapılan bazı bireysel gezileri" azalttığından ötürü bunun çok da büyük etkisi olmayacağını savunuyor.

Olay sadece 'karbon ayak izi'nden ibaret değil

Ancak Amazon'un sahibi Bezos, işçi düşmanlığı kadar çevre düşmanlığıyla da öne çıkan bir şahıs. Telegraph'ın övme listesinde başa yazdığı ve "çevreye en büyük katkısı" dokunduğunu savunduğu Bezos, 2019'daki küresel karbon ayak izi (salınan sera gazı) 51,17 milyon tondu. Aynı yıl Türkiye'nin tamamının karbon ayakizinin yaklaşık 7'de 1'i. Ancak genelde PR çalışmalarının odaklandığı karbon ayak izi, çevreye verilen hasarın tamamını karşılamaktan uzak.

Öte yandan e-ticaret satışları, pandemiyle birlikte 2020'de 20'nin üzerinde bir büyüme yakaladı. Oceana adlı bir çevre kuruluşunun hazırladığı rapora göre geçtiğimi yıl çevrimiçi alışverişin sonucu olarak ortaya çıkan plastik atıklar deniz ekosistemlerine çok büyük hasarlar verdi, burada dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi Amazon'sa en büyük paya sahip.

Oceana Amazon'un ambalajlarından çıkan plastik ambalaj ve atıkların çoğunlukla geri dönüşüme gitmediğini, çöp sahalarına, fırınlara ve su yollarına yollandığını belirtti.

"Amazon’un Plastik Sorunu Açığa Çıktı" başlıklı raporda, e-ticaret ambalaj pazarı verilerinin yanı sıra Science dergisinde yayınlanan hakemli bir rapor kullanıldı.

Amazon'un 2019'da teslim ettiği 7 milyar paketle gönderilen plastik ambalajlar, 210 milyon 920 bin kilogramın üzerinde atık üretti. Oceana, bu plastik ambalajın 10 milyon kilogramının su yollarına ve deniz ekosistemlerine atıldığı sonucuna vardı.

Amazon ambalajlarında kullanılan plastik filmin geri dönüştürülemez olduğuna dikkat çeken rapor bunların Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri'nde (sokaklarda bulunan belediyelerin geri dönüşüm kutularına atılan atıkların gittiği yerler) ayıklanamaz ve işlemez olduğunu belirtti.