'Milliyetçi' sendika başkanından Canan Kaftancıoğlu'na tehdit

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan ancak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel isteği sonrasında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu tehdit tehdit etmesinin ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle CHP'li siyasetçilere yönelik tehditler de sürüyor.

Son olarak Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK) Genel Başkanı Mustafa Bilgehan Akıncı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

Çakıcı'nın tehditlerine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Cumhuriyet Halk Partisi’nin mafya bozuntularıyla işi olmaz. Mafya düzenini halkın başına bela eden siyasi anlayışla hesaplaşması olur ve o hesabı günü geldiğinde sandıkta görecektir” açıklaması nedeniyle hedef alan Akıncı, sosyal medya hesabından "Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” paylaşımını yapan Kaftancıoğlu'nu tehdit eden Akıncı, "Canan, sende kaşıntı var, akıllı ol” diye yazdı.

Kaftancıoğlu'dan yanıt

Söz konusu tehdide yanıt veren Canan Kaftancıoğlu ise Akıncı’ya, “Olur ya, ‘Belki de dermatoloji(cildiye) doktorudur’ diyerek araştırmak istedim.. Kim olduğunu gördüm ama ilgilendiğim kısmı cildiye doktoru olmadığı.. Ne demek istemiş acaba?” şeklinde yanıt verdi.