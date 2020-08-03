‘Millileştirilmiş' elektronik kelepçe geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında “millileştirilen elektronik kelepçeler”in Eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığı’na teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

SİP kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce denetimli serbestlik altındaki hükümlülerde kullanılmak üzere Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı ihalesi yapıldı.

İhaleyi kazanan STM-Ortem-Mahrek ortaklığındaki firmaları ziyaret eden Varank, "Bu sene Sayın Adalet Bakanımızla 'SİP ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz?' diye yola çıktık. Bu ihale kapsamında STM-Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu" dedi.

'İhracat potansiyeli var'

Eylül ayında ilk ürünlerin teslim edilmeye başlanacağını, Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacağını söyleyen Varank “Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var. Elbette firmalarımız bunu değerlendirecek” diye konuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ihale sonucunda elektronik izleme yazılımıyla elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve bu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlanmıştı.