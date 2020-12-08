Milli tekvandocu Gamze Özdemir yaşamını yitirdi

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başarılı sporcularından Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi.

Milli sporcularımızdan Balkan 2’nciliği kazanmış Gamze Özdemir’i 21 yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.Milli taekwondocumuz, yakalandığı amansız kelebek hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı.Sporcumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/x4Deu643ny — Taekwondo Federasyonu (@tkdfed) December 8, 2020

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadaler yer aldı:

"Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."