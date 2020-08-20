Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin Oruç Reis gemisine refakat etmeye devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.