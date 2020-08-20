Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan ORUÇREİS gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir.#MSB #TSK pic.twitter.com/6bM8L5RCnW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020