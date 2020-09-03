Milli Savunma Bakanlığı’ndan NAVTEX açıklaması: Seyir emniyeti açısından rutin bir uygulama

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Doğu Akdeniz’de atış eğitimleri için havacılara bilgi notu anlamına gelen NOTAM yayınladığı sahada Türkiye’nin NAVTEX (Denizcilere bilgi notu) yayınlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM'ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir" denildi.

Açıklamada "Söz konusu NAVTEX ilanları 07 Nisan, 21 Nisan, 04 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos 2020 tarihlerinde olduğu gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulamadan ibarettir. Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat/eğitim/atış faaliyeti icra edilmeyecektir" ifadesine yer verildi.