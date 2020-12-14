Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) faaliyetleri ve bölgedeki gelişmelerle ilgili haftalık basın açıklaması yaptı.

Aktop, Türkiye’de “Koca Yusuf” olarak adlandırılan yeni nesil askeri kargo uçağı A400M projesiyle ilgili konuştu. Airbus ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında geçen yıl imzalanan sözleşme doğrultusunda A400M “retrofit” adı verilen bakım, onarım ve iyileştirme işlemlerinin İspanya dışında ilk kez Kayseri’deki 2. Hava Bakım Fabrikası’nda yapılmaya başlanacağını bildirdi. Aktop, “İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır” diye konuştu.

Aktop, ayrıca İtalyan Leonardo şirketiyle yapılan sözleşme doğrultusunda 6 adet ATR72-600 tipi uçağın deniz karakol uçağına dönüştürülmesini amaçlayan Meltem-3 projesi kapsamında ilk P-72 deniz karakol uçağının 11 Aralık’ta teslim alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girdiğini bildirdi.

NATO tatbikatı

Aktop, ayrıca 14-18 Aralık tarihleri arasında NATO’nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Kara Kuvveti olarak görev yapacak 66. Mekanize Piyade Tugayı’nın sertifikasyonu kapsamında, 8 ülkeden 25 askeri personelin katılımıyla 14-18 Aralık tarihleri arasında Çorlu’da Eurasian Bridge NATO tatbikatının yapılacağını belirtti.