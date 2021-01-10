Milli Savunma Bakanlığı WhatsApp'tan vazgeçti

Milli Savunma Bakanlığı, gazetecilerle olan bilgi paylaşımlarını BİP uygulaması üzerinden yapma kararı aldı.

Bakanlığın paylaştığı bilgi notunda, kararın WhatsApp'la ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine alındığı belirtilerek yeni uygulamaya yarından itibaren geçileceği de kaydedildi.

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre verilmişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.