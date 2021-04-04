Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun kuruluş yıldönümünü kutladı

Emekçi sınıfların eşitlik ve özgürlük mücadelesine karşı 1952'de kurulan NATO'nun 72. kuruluş yıldönümünde Milli Savunma Bakanlığı kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak yapılan paylaşımda "Birlikte daha güçlü" sloganına yer verildi.

Bakanlık "NATO’nun 72’nci Yıl Dönümü Kutlu Olsun" başlığıyla yaptığı açıklamada "2 bin personel ile NATO’ya katkı veren ülkeler sıralamasında ilk 5’te yer alan Türkiye, NATO’nun ortak bütçesine en fazla katkı sunan 8’inci ülke konumunda bulunmaktadır" ifadesine yer verdi.

Açıklamada "NATO’nun tanımlanmış deniz resminin (White Picture) Karadeniz için yüzde 60’tan fazlası, Doğu Akdeniz için ise en az yüzde 40’ı ülkemiz tarafından temin edilmektedir" denildi.

Stronger Together



We celebrate the 72nd Anniversary of NATO Alliance.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/JcaNwHWbOw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2021

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz NATO’ya dahil olduğu 1952 yılından bu yana çok önemli görevler üstlenmiş, halen NATO’ya önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Geçmişte:

*1997 yılında Arnavutluk’ta çıkan olayları bastırmak üzerine BM Güvenlik Konseyi Kararı ile oluşturulan çok uluslu güçte TCG YAVUZ VE TCG TRAKYA fırkateynlerimiz ile TCG ERTUĞRUL VE TCG KARAMÜRSEL amfibi gemilerimiz 753 personelimiz ile görev yapmıştır.

*1993 yılında Bosna-Hersek sorununa çözüm bulmak ve emniyetli bölgeler tesis edilmesi için tesis edilen askeri güce (UNPROFOR) ülkemiz 1993 ile 1995 yılları arasında alay seviyesinde mekanize birlik görevlendirmiştir.

*Ülkemiz Bosna-Hersek’te görevlendirilen NATO Uygulama Kuvveti ve NATO İstikrar Kuvveti’nin hava desteğini sağlamak için oluşturulan hava gücene de katkı sağlamış, Eski Yugoslavya hava sahasının kontrolü için tesis edilen "Deny Flight" harekâtına 1993 ve 1995 tarihleri arasında İtalya'da konuşlandırdığı bir F-16 filosu ile iştirak etmiştir.

GÜNÜMÜZDE;

*2 bin personel ile NATO’ya katkı veren ülkeler sıralamasında ilk 5’te yer alan Türkiye, NATO’nun ortak bütçesine en fazla katkı sunan 8’inci ülke konumunda bulunmaktadır. NATO Hazırlık İnsiyatifi’ne (NRI) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımız ile katkı verilirken, KOVID-19 salgınına rağmen NATO tatbikatlarına, kuvvet yapısına ve kadrolarına kesintisiz katkı sürmektedir.

*NATO'nun Yüksek hazırlık Seviyesindeki Müşterek Görev Kuvveti lider ülke sorumluluğunu 2021 yılı için yürütmektedir. Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı (NRF 21 LCC) görevini ise İstanbul’da bulunan 3’üncü Kolordu Komutanlığımız üstlenmiştir.

*İttifakın Komuta Yapısında yer alan NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) ülkemizde bulunmaktadır.

* Kararlı Destek Misyonu kapsamında; 4 çerçeve ülkeden biri olarak Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma K.lığını yürütmekte; Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletme ve kuvvet koruma sorumluluğunu 2015 yılından beri sürdürmektedir.

*Kosova’da yürütülen Kosova Gücü Harekatı’na (KFOR) ülkemizden 900’den fazla personelle katkı sunulmaktadır.

*NATO Irak Misyonu’nda 25 personelimiz görev yapmaktadır. Katkımızı önümüzdeki dönemde Misyonun genişlemesine bağlı olarak artırılması planlanmaktadır.

*NATO’nun tanımlanmış deniz resminin (White Picture) Karadeniz için yüzde 60’tan fazlası, Doğu Akdeniz için ise en az yüzde 40’ı ülkemiz tarafından temin edilmektedir.

*Ülkemiz 30 NATO üyesi içerisinde NATO Daimi Deniz Görev 2’ye (SNMG-2) en fazla katkı veren üçüncü ülkedir. Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’ye (SNMCMG-2) en fazla katkı veren ikinci ülke konumundadır.

* Hava Kuvvetlerimize ait 9 hava meydanında 24 saat boyunca alarm/reaksiyon bekler görevi yapan savaş uçaklarımız ile NATO’ya katkı sağlanmaktadır.

*2015 yılından bu yana Millî HİK uçaklarımız ile Güvence Tedbirlerine (Assurance Measures-AM) ayda 2 sorti, Deniz Muhafızı Harekâtına (Operation Sea Guardian-OSG) ise ayda 3-4 sorti ile destek verilmektedir.

*Güvence Tedbirleri (Assurance Measures) kapsamında uçan HİK uçağına ve Ukrayna ve Koalisyon-NATO görevlerinde uçan NATO AWACS uçağına ayda 4 sorti havadan yakıt ikmali desteği sağlanmaktadır.

*NATO Balistik Füze Savunmasının unsurlarından biri olan erken uyarı radarına, 2011 yılından itibaren, ev sahipliği yapılmaktadır.

*NATO'ya akredite eğitim merkezlerinden Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Çokuluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ile Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi'ne ev sahipliği yapılmaktadır."