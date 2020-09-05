Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta tatbikat yapılacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs'ın katılımıyla "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" icra edileceğini açıkladı.

06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta yapılacağı duyurulan tatbikatla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın maksadı; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Tatbikat, Türkiye’den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde , Birleşik , Müşterek ve Fiili olarak icra edilecektir."