Milli Savunma Bakanlığı: Deniz Kuvvetleri'nin gemilere refakati devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih gemilerine Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmasını sürdürüldüğü kaydedildi.

Bakanlığın yaptığı paylaşımda "Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir" denildi.