Milli Savunma Bakanı, Libya Genelkurmay Başkanı'yla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlıktaki görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Libya’daki son durumun konuşulduğu belirtilen görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmasından dolayı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ı kutladı.

Akar, "Libyalı kardeşlerimize, daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye’nin, "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla "bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini" belirten Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediklerini söyledi.

Akar, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmalar kapsamında askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, destek ve danışmanlık faaliyetlerine devam edeceğini de belirtti.