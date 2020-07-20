Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Katar ziyareti

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Ziyarette bölgesel konuların gündem edildiği söylendi.

Milli Savunma Bakanlığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı.