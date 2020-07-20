Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Katar ziyareti

Katar'a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.


Haber Merkezi

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Ziyarette bölgesel konuların gündem edildiği söylendi.

Milli Savunma Bakanlığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı.

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