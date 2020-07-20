Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Katar ziyareti

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti. Ziyarette bölgesel konuların gündem edildiği söylendi.
Milli Savunma Bakanlığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı.
Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sn. Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/JkRNW0nH4M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2020