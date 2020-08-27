Milli Savunma Bakanı Akar'dan Navtex açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir.
- 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık, bunların yüzde 70'i operasyonlarda kahramanca görev alan uzman ve sözleşmeli personel.
- Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız, amacımız bu.
- (Son yayımlanan Navtex) İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir.
- (Doğu Akdeniz) Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.
'Teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz'
- Terörle, teröristle mücadeleyi taarruzi anlayışla sürdürmekteyiz.
- Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadır.
- (Pençe operasyonları) 'Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı.
- Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.
'17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi'
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir.
- 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.
- (Türkiye-Rusya ortak devriyesi) Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor.
- 'Rusya ile devamlı temas halindeyiz'
- (İdlib) Ateşkesi bozma gayretlerini akamete uğratmak için Rusya ile devamlı temas halindeyiz, oradaki istikrarın bozulmaması için çalışıyoruz.
- Tatbikatlarla, benzer girişimlerle Türkiye'nin, TSK'nın faaliyetlerini engellemek, değiştirmek gibi şeyleri düşünmek boş bir hayaldir.
- (Fransa'nın açıklamaları) Kabadayılık dönemi geçti, kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok.
'83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu?'
- Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz.
- 83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu? Bu kadar yanlış, tek yanlı, bencil bir yaklaşım kendilerine de Yunan halkına da zarar veriyor.
'Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama...'
- (Ege'deki sorunlar) Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız.
- Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız.
- Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600 km. Böyle bir durumdaki adaya 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bu nasıl bir şey?
- Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım.
- Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım. Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz.