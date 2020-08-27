Milli Savunma Bakanı Akar'dan Navtex açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir' ifadesini kullandı. Akar, en son ilan edilen Navtex'e ilişkin 'İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir' dedi.