Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamada Bakan Hulusi Akar'ın Peach'e, "NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğunu" ifade ettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre Akar "Sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği"ni ifade etti.

Açıklamada ayrıca Akar'ın "Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu"nu söylediği ve Türkiye’nin "NATO’daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceği"ni ifade ettiği kaydedildi.