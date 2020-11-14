Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, "siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiği, Türkiye'nin amacının toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğu" belirtildi.

Akar ayrıca Türkiye'nin askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine de devam edeceğini söyledi.