Milli Savunma Bakanı Akar Bağdat'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a gitti.

Akar, Orgeneral Güler ile ilk olarak Irak Savunma Bakanlığına gidecek. Akar ve Güler’in, daha sonra Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı Cuma Anad ile görüşecek olan Bakan Akar, birçok Iraklı yetkili ile bir araya gelecek. Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede işbirliği ele alınacak" ifadelerine yer verildi.