Milli Piyango'da yeni dönem: Sisal Şans'a devrediliyor

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürütülen şans oyunları, bugün Sisal Şans Şirketine devredilecek.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından hali hazırda MPİ tarafından yürütülen işler, 1 Ağustos itibarıyla devralınacak.

AA'da yer alana habere göre, bu kapsamda, idarece sayısal oyunlar sistemi üzerinden oynatılan Sayısal Loto, Şans topu, Süper Loto ve On Numara ile Milli Piyango oyunları da satışlara kapatıldı. MPİ, sanal bayilerin teknik alt yapıları aracılığıyla oynatılan Süper Şans Topu ve Süper Sayısal Loto oyunları, Para Loto oyunu ve Süper On Numara oyununu da sonlandırdı. Benzer şekilde, Milli Piyango, Süper Piyango ve Banko Piyango oyunlarının da sonlandırılması kararlaştırıldı.

Milli Piyango oyunu biletlerine ilişkin ikramiyeler, son çekilişin zaman aşımı süresi olan 29 Temmuz 2021 tarihine kadar Genel Müdürlük, şube müdürlükleri, Ziraat Bankası şubeleri ve sözleşmesi feshedilmemiş bayilerce ödenecek.

Kazan bileti satışları 31 Temmuzdan itibaren durdurulurken, daha önce satışı yapılan ve ikramiye isabet etmiş biletlerin son ödeme tarihine kadar ikramiye ödemeleri yapılacak. 2019/A serili Hemen Kazan biletlerinin ikramiye son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020, 2019/B serili biletlerin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2020 mesai bitimi olarak belirlendi.

Çevrimiçi sayısal oyun sistemi üzerinden terminaller aracılığıyla devir tarihinden önce oynanmış Klasik Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarına ait ikramiye ödemeleri ise devir işlemini müteakip, zaman aşımı süreleri sonuna kadar yüklenici firma aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sisal Şans, kendi oyun planına göre sayısal oyunlar, kazı kazan ve piyangoya ilişkin faaliyetlerini yürütecek. Firma, MPİ'nin oyunlarını geliştirmek yanında, yeni oyunları da devreye alacak. Sisal Şans, bu kapsamda ilk çekilişi 2 Ağustos'ta Süper Loto ile başlatacağını duyurmuştu. MPİ'nin ise denetim ve izleme yapacağı belirtildi.

Milli Piyango nasıl satıldı?

Varlık Fonu, Milli Piyango'yu Demirören'e ait Şans Dijital A.Ş. ile İtalyan ortağı Sisal Group Demirören Grubu'na 10 yıllığına 28 milyar liraya satmıştı.

Milli Piyango, gelirlerini daha da artıracak bir ortam hazırlanıp öyle satıldı. Varlık Fonu, ihaleyle ilgili yaptığı açıklamada kaç teklifin verildiği bilgisini paylaşmadı.

AKP'nin iktidara geldiği dönemde "devlet kumar oynatmaz" diyerek özelleştirme kervanına kattığı Milli Piyango, gerçekten büyük balıktı. Özelleştirilmesi biraz da bu nedenle uzun sürdü. Aradan geçen dönemdeyse, hileli çekilişler, cemaatçilere dağıtılan ikramiyeler gibi iddialarla gündem oldu.

Demirören 2018'de de ABD'li ortağıyla birlikte girdiği Spor Toto'nun İddaa ihalesini kazanmıştı.