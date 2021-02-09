Milli parklarda orman kesimi kararı iflasın göstergesi!

Ormanları gelir kaynağı olarak gören iktidar, işletme ormanlarının yanı sıra milli parklarda da ağaç kesimi yapmak için harekete geçti.

Antalya’daki 47,4 hektarlık Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda 2040 yılına kadar geçerli olacak amenajman planı hazırlandı. Bazı bölmelerde yüzde 40’lara varan oranlarda bakım kesiminin yapılması planlanan milli parkta geçtiğimiz yıl sınır değişikliği yapılarak alan genişletilmişti. Bu değişikliğin ardından henüz yönetim planı tamamlanmayan Köprülü Kanyon Mili Parkı’nda bakım kesimlerini de içeren amenajman planı hazırlanmasını eleştiren Doç. Dr. Yücel Çağlar, yapılan uygulamanın “arabanın ata koşulması” anlamına geldiğini söyledi. "Köprülü Kanyon Milli Parkı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı" başlığını taşıyan planda, milli parkların çoğunda olduğu gibi ekonomik amaçlarla yönetilen orman ekosistemlerinde yapılan bakım çalışmalarının öngörüldüğüne değinen Çağlar, “Bu çalışmalar kapsamında genel olarak artım düzeyi -odunsu ürün artması- artık son derece düşmüş yaşlı ağaçların kesilebilmektedir. Bu uygulamanın özellikle özgün, ender ekolojik özellikleri nedeniyle koruma altına alınmış alanlardaki orman ekosistemlerinde, ki bu orman ekosistemleri milli park statüsündeki alanlarda da bulunuyor olsa, kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bu gereğin orman ekosistemi varlığının yüzde 87’sinin ‘ekolojik ana ormancılık fonksiyonuyla’ yönetilmesi öngörülen 47473 hektarlık Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yerine getirilmesi, milli parkın geleceği yönünden olmazsa olmaz bir koşuldur” görüşünü dile getirdi.

Antalya ve Isparta sınırlarında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı, doğal ve kültürel kaynak değerleriyle Türkiye’nin en tanınan korunan alanlarından biri. Nehir, orman ve dağ ekosistemlerinin yanında derin kanyonları ve konglomera kayaçlarıyla jeolojik mirası da barındıran milli park sınırlarında yer alan saf Akdeniz servisi (Cupressus sempervirens) ormanı, yaklaşık 400 hektarlık yayılış alanıyla türün en önemli yaşam alanını oluşturuyor. Zengin biyolojik çeşitliliği ile 230’u endemik olmak üzere yaklaşık 950 bitki türüne ev sahipliği yapan milli pilli parkta ayrıca sedir, göknar, karaçam, kızılçam, ardıç ve meşe toplulukları yer alıyor. Antik çağda bölgenin önemli kentlerinden biri olan ve günümüzde Altınkaya (Zerk) köyü ile iç içe olan Selge ise milli parkın en önemli kültürel miraslarından biri.

Milli parkın sorunları çözülmeden ağaç kesimi gündeme geldi

Köprüçay nehrinin içinden geçtiği milli park, aynı zamanda Türkiye’nin önemli rafting merkezlerinden biri. Ancak milli parkın kuzey havzasındaki baraj ve HES projelerinin yarattığı arazi tahribatı ve buna bağlı kirliliğin yanı sıra evsel atıklar ve insan baskısı önemli bir sorun. Birçok sorunu çözüm bekleyen Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yerel halkla barışık, katılımcı ve bütüncül bir planlamayla ülkenin bu eşsiz doğal ve kültürel miras alanının geleceğe aktarılması gerekirken ağaç kesimleri gündeme geldi.

'Bakım' kesimlerinde sıra milli parklarda

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), tarafından görevlendirilen teknik ekip tarafından hazırlanan "Köprülü Kanyon Milli Parkı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı", milli park sınırları içindeki ormanlarda önemli ölçüde bakım kesimi yapılmasını öngörüyor. Ancak bu kararın yalnızca Köprülü Kanyon Milli Parkı ile sınırlı olmadığı, orman dokusu yoğun olan diğer mili parklar için de benzer planların hazırlandığı öne sürüldü.

'En yüksek miktarsa odun üretimi'

Burdur’da kurulu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan Köprülü Kanyon Milli Parkı için hazırlanan amenajman planı, doğayı ekolojik işlevlerin yanında “ekonomik” işlevlere da sahip. Planın işlevleri arasında “orman ürünleri üretimi, en yüksek miktarda odun üretimi ve bitkisel ürünler” gibi başlıkların yer alması dikkat çekiyor.

Mutlak koruma alanı dışında planlı kesim yapılacak

Hazırlanan amenajman planına göre milli park sınırındaki doğal yaşlı ormanlarda işletme ormanı yöntemiyle ağaç kesimler yapılacak. Milli parkın yönetim planında mutlak koruma bölgesi içinde kalan alanların dışında planlı kesimlerin devam edeceği kaydedilen planda, “Eğer mutlak koruma bölgesi dışına çıkarılan meşcere tipleri olursa da önerilen ormancılık faaliyetlerine bu alanlarda da devam edilecektir. İşletme sınıflarındaki on yıllık toplam ara hâsılat etaları hesaplanmış ve buna göre de ortalama toplam yıllık ara hasılat etası belirlenmiştir. Her yıl müdahale edilecek bölmeler toplam yıllık ara hasılat etasını dolduracak kadar olmak üzere, işletme sınıfı gözetmeksizin bölme bütünlüğü bozulmayacak şekilde uygulamacı tarafından seçilecek ve onaylandıktan sonra uygulamaya geçilecektir” ifadelerine yer verildi.

Milli parkta işletme ormanı gibi plan hazırlandı

Köprülü Kanyon Mili Parkı için hazırlanan amenajman planında ara hasılat kesimi ve uygulama yöntemleri hakkında ise özetle şu bilgilere yer verildi: “Kesim miktarları; Orman Amenajman Yönetmelik esasları ile meşcerenin silvikültürel istekleri göz önünde bulundurularak mutlaka belirlenen yılda alınacaktır. Bakımı o yıl için planlanan alanın tamamına girilemediği hallerde, ‘eta’ girilebilen meşcereler için kararlaştırılmış miktarlarda alınacak, ulaşılamayan bölme ve bölmeciklerin etaları, diğer bölme ve bölmeciklerden alınmayacaktır. Yol, enerji hattı güzergâhı, baraj veya gölet alanlarındaki tıraşlamalar hariç, olağanüstü olan alanlar o yılın bakım bloğuna dâhil edilecektir. Dâhil edilemiyor ve etanın alınması zorunlu ise bu alanlar gelecek yılın bakım bloğuna mutlaka dâhil edilecektir. Müdahalelerde varsa dikili kuru, haşereli ve hastalıklı ağaçlara öncelik verilecek kapalılık kırılmayacak, toprak muhafazası açısından gerekli görülen durumlarda kusurlu ancak sağlıklı gövdelerin bırakılmasına önem verilmelidir.

Hazırlanan kesim planı

Derelerin iki yanında 25 ila 50 metrelik alanlar bırakılacak

Bölme ve bölmecik alanlarından alınacak ara hasılat (bakım) etası, karşılarında gösterilen kesim miktarları kadardır. Ancak plandaki eta miktarından daha fazla müdahale gerektiren hallerde, eta artırım raporu düzenlenecek ve yetkili mercilerin onayı alınarak işlem tamamlanacaktır. Vejetasyonun korunması için küçük ve dar tabanlı sulu derelerin her iki yanında 25–50 m, büyük ve geniş tabanlı sulu derelerin her iki yanında 50–100 metrelik kısımlarda zorunlu olmadıkça uygulama yapılmayacaktır. Ayrıca Amenajman planlarında belirtilemeyen ara hâsılat kesimlerine ilişkin ilgili kanun, tamim ve yönetmeliklere göre hareket edilecektir.

Yönetim planı hazırlanmadan tüm bölmelerde kesim kararı

Uzun Devreli Gelişme Planında plan dönemi içinde bölgelemelerde bir değişiklik olması halinde mutlak koruma bölgesine yeni meşcere tipleri dâhil olması durumunda herhangi bir silvikültürel müdahale yapılmayacaktır. Eğer mutlak koruma bölgesi dışına çıkarılan meşcere tipleri olursa önerilen ormancılık faaliyetlerine bu alanlarda da devam edilecektir. Hali hazırda UDGP hazır olmadığından üretim yapılabilecek tüm bölmeciklere eta verilmiş olup UDGP hazırlanınca bu bölmeciklerden mutlak koruma zonunda kalanlara müdahale edilmeyecektir.”

Doç. Dr. Yücel Çağlar ile milli parkta kesim kararını konuştuk

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye’nin önemli ormancılık uzmanlarından Doç. Dr. Yücel Çağlar, 2873 sayılı milli parklar yasasında yer alan milli park tanımının günümüz gerçekliklerinin ihtiyaç duyduğu doğa ve kültür değerlerinin korunması yönünden önemli eksiklikler içerdiğine işaret etti.

'Kaynak değerlerin korunması ile kullanımı çoğu kez çelişiyor'

Barındırdığı ender bulunan doğal ve kültürel kaynak değerler nedeniyle mili park ilan edilen alanların aynı zamanda dinlenme ve turizm amaçlı da kullanılmasının çoğu durumda bağdaşmasının olanaksız olduğunun altını çizen Çağlar, “Bu iki koşulun bulunup bulunmadığı, varsa ya da olacaksa sınırlarının gerçekçi olarak ayrılması, yanı sıra, izin verilebilecek ‘dinlenme ve turizm’ etkinliği ile yoğunluğunun başta alanın doğal taşıma kapasitesini aşmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Ülkemizde milli parkçılık çalışmaları başladığı ilk günden bu yana gerek ülkemizde gerekse dünyada bu alanda yaşanan olumlu olumsuz deneyimlerin, yanı sıra, üretilen bilgilerin analitik bir yaklaşımlarla değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Orman Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Yücel Çağlar

'Bu plan arabanın ata koşulması durumudur ve yanlıştır'

Türkiye’deki milli parklarda bu zorunluluğun uzun devreli gelişim planları ile yerine getirilmeye çalışıldığını kaydeden Doç. Dr. Yücel Çağlar, Milli Parklar Yönetmeliği’nin ‘Uzun Devreli Gelişme Planları’ bölümünde “Milli Park uzun devreli gelişme planları, ilgili Bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla hazırlanır. Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konur” ifadelerine yer verildiğini anımsatarak şunları dile getirdi: “Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın uzun devre gelişme planı 2014 yılında tamamlanmıştır. Milli Parkın sınırları 24 Şubat 2020 tarih ve 2152 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 35359 hektar iken yüzde 25,5 oranında artırılarak 47.473 hektara çıkarılmıştır. Bu durumda uzun devre gelişim planının güncellenmesi zorunlu olmuştur. Ancak bu zorunluluk henüz yerine getirilmemiştir. Böyleyken Milli Park’taki orman ekosistemlerinde 2021-2040 döneminde uygulanmak üzere Köprülü Kanyon Milli Parkı' Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı hazırlanabilmiştir. Bu, deyim yerindeyse, arabanın ata koşulması durumudur ve yanlıştır. Kaldı ki, 2014 yılında hazırlanan uzun devre gelişme planının da gerekleri yerine getirilememiştir. Getirilmediği içindir ki Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yaşamsal önemde sorunlar yaşanıyor.”

Milli parkın yeterince korunamadığı planda da belirtiliyor

Köprülü Kanyon Milli Parkı' Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı’nda da yer verilen sorunlara değinen Çağlar, yönetişim ve katılımcılıktaki yetersizlik, yasa dışı yapılaşma, nehirdeki kirlilik ve milli parkın personel yetersizliği ile uygulamadaki sorunların yanında planda ayrıca ormanın tam korunamadığının da belirtildiğini kaydetti.

'Orman ekosistemlerinin yönetsel sürekliliği bozuldu'

Hazırlanan son planda tümüyle yeni bir yöntem kullanılarak orman ekosistemlerinin yönetsel sürekliliğinin bozulduğunu dile getiren Çağlar, şunları söyledi: “Öyle ki, Milli Parktaki orman ekosistemlerin yönetim amacı, ülke genelindeki orman ekosistemlerinde uygulanan bir yaklaşımla belirlenmiş; milli parkçılık yönetimin gerekleri dikkate alınmamıştır. Böylece, daha açık bir söyleyişle Milli Park’ın yaşlı doğal orman ekosistemlerinde bulunan ve doğal yaşam yönünden büyük önem taşıyan yaşlı ağaçların da kesilmesi olanaklı kılınmıştır. Yine orman ekosistemlerinin yönetim planlarının hazırlanmasının olmazsa olmaz koşulu olan yetişme muhiti -ekolojik koşullar- envanteri yapılmamıştır.

'Bu planla ender özellikteki yaşlı ağaçlar kesilebilecek'

Sonuç olarak; Köprülü Kanyon Milli Parkı Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planında da ülkemizdeki milli parkların çoğunda olduğu gibi, ekonomik amaçlarla yönetilen orman ekosistemlerinde yapılan ‘bakım’ çalışmaları öngörülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında genel olarak artım düzeyi -odunsu ürün artması- artık son derece düşmüş yaşlı ağaçların kesilebilmektedir. Bu uygulamanın özellikle özgün, ender ekolojik özellikleri nedeniyle koruma altına alınmış alanlardaki orman ekosistemlerinde, ki bu orman ekosistemleri milli park statüsündeki alanlarda da bulunuyor olsa, kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Bu gereğin orman ekosistemi varlığının yüzde 87’sinin ‘ekolojik ana ormancılık fonksiyonuyla’ yönetilmesi öngörülen 47473 hektarlık Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda yerine getirilmesi, Milli Parkın geleceği yönünden ‘olmazsa olmaz’ bir koşuldur.”

Orman kıyımına müflis tüccar benzetmesi

Türkiye’deki orman kesimlerindeki olağanüstü artış, aynı zamanda iflas eden bir tüccarın elde avuçta ne varsa satmasına benzetiliyor. Bursa, Kastamonu, İzmit, Düzce, Samsun, Antalya, Isparta, Sakarya ve Tekirdağ gibi illerde faaliyet gösteren dev entegre tesislerinin ham madde ihtiyacının yaklaşık yarısının geçmişte Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerden ithal edilen ağaç ürünleriyle karşılanırken son yıllarda bu talebin yerli ormanlara yöneldiği belirtiliyor. Rusya’dan sarıçam, Bulgaristan’dan meşe tomruğu ithal eden Türkiye, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere levha ve mobilya ihraç ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün büyük kapasiteli ağaç işleme tesislerinin faaliyetini sürdürebilmesi için sektörün talebini karşılamaya yönelik kesimler yaptığı eleştirileri gündemde. Bu amaçla ayrıca hızlı büyüyen türlerle endüstriyel ağaçlandırma yapılması da gündemde. OGM’nin stratejik hedefleri arasında Türkiye’de endüstriyel ağaçlandırma için ayrılan 330 bin hektarlık orman alanının tamamının hızlı büyüyen türlerle ağaçlandırılması da yer alıyor.

OGM, bakım kesimiyle sektörün ihtiyacının karşılandığını itiraf etti

Orman Genel Müdürlüğü’nün Ocak 2021’de yayınladığı 2021 yılı performans programının “Oduna dayalı orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanması” başlıklı bölümünde, sektördeki kapasite artışına paralel olarak ormanlarda bakım kesimlerinin yapıldığını ve bunun sonucunda da önceki yıllarda 7 milyon metreküp olan endüstriyel odun üretiminin 22,1 milyon metreküpe yükseldiği bilgisine yer veriliyor. Ahşap endüstrisinin ürettiği ürünleri önemli bir ihracat kalemi olarak gören OGM, sektörün uluslararası ticarette önünün açıldığını savunuyor. Konunun uzmanlarının verdiği bilgiye göre ise ormanlardan elde edilen odun üretiminin 40 ila 50 milyon metreküp seviyesine çıkarılmak istendiği öne sürülüyor.