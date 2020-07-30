'Milli Kütüphane'nin 20 bin kitabı kayıp'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Milli Kütüphanedeki eksilen yaklaşık 20 bin kitabın olduğunu ortaya koyarak, “2018 yılına göre Milli Kütüphane kitap sayısı 2019 yılında 19 bin 737, kitap dışı materyal sayısı da 11 bin 689 azaldı. 20 bin kitap kayıp! TUİK talimatı yanlış anlamış, işsizlikle enflasyonu düşük göstereceğine Milli Kütüphanedeki kitap sayısını düşük göstermiş” dedi.

CHP’li İlgezdi, 2018 yılında Milli Kütüphane envanterinde 1 milyon 463 bin 488 kitap olduğunu belirterek bu sayının 2019 yılında 19 bin 737 düşerek 1 milyon 443 bin 751 olmasını mantıklı hiçbir açıklamasının olmadığını ifade etti. İlgezdi Milli Kütüphanenin 2018 yılı kitap dışı materyal envanterinin de 197 bin 216’den 185 bin 527’e düştüğünü ortaya koydu.

110 bin yeni üye

20 bin kitabın eksildiği Milli Kütüphane de başka bir şaşırtıcı istatistikte kayıtlı üye sayısında gerçekleştiğini belirten İlgezdi, “2018 yılında 23 bin 747 olan kayıtlı üye sayısı 113 bin 267 artarak 137 bin 14 olmuş. Bu artışın sebebi de açıklanmalıdır” diye konuştu.

Halk Kütüphanelerinden 800 bin kitap gitti ama envanter arttı

Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi halk kütüphanelerini istatistiklerinin de kafaları karıştırdığını belirterek, “Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’ndeki yaklaşık 800 bin eser Millet Kütüphanesine taşındığı halde 2019 yılında halk kütüphanelerindeki kitap artışı 775 bin 967 olmuştur. Bu istatistiğe göre 2019 yılında halk kütüphanelerine 1 milyon 500 binden çok kitabın satın alınması ve/ veya bağışlanması gerekmektedir” dedi.

Halk Kütüphanesi sayısı hala 2003’ten düşük

“Kütüphane istatistikleri AKP’nin kültür politikasını da ortaya koymaktadır” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısının, 2019 yılında bin 1 182’ye gerilediğini ifade etti.

Okulların yüzde 54’ünde kütüphane yok

CHP’li İlgezdi Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı son resmi rakamlara göre Türkiye genelinde 66 bin 849 okul olduğunu vurgulayarak, “TUİK verilerine göre bu okullardan yalnızca 30 bin 618’inde kütüphane bulunuyor. Başka bir ifadeyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yüzde 54’ünde kütüphane yüzü görmeyen binlerce öğrenci eğitim görüyor, bu öğrencilerin ne derecede bilimsel ve analitik eğitim aldıkları ise ayrıca tartışma konusu” dedi.