Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

MGK Bildirisinde ”Kardeş Azerbaycan’ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır” denildi.

Bildiride "İrini Harekatı kapsamındaki uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı" söylenirken, "İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale" kınandı.

Ayrıca "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar hiçbir zaman kabul görmeyecektir" denildi.