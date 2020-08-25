Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programına ilişkin genelge yayımladı: Tüm öğretmenler canlı ders verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Ağustos'ta başlayacak üç haftalık uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders verilmesi istendi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunan düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

Milli Eğitim tarafından yollanan genelge ile öğretmenlerin hepsinin yeni öğretim dönemi öncesinde canlı ders verme denemesi yapması sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim programına ilişkin yayımladığı genelge

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamanın 3. maddesine göre tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilecek. Canlı dersler EBA alt yapısı veya açık kaynaklı diğer platformlar (Zoom, Skype, Microsoft Teams vb.) üzerinden yapılacaktır. Canlı derslerde, http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html internet adresinde yer alan kazanımlar, öğrencilere aktarılmaya çalışılacak.

Canlı ders uygulaması için, okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihleri arasında okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecektir.