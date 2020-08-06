Milli Eğitim Bakanı'ndan ‘tedbir’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarıda bulundu.
Açıklama şöyle:
* “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda… Lütfen, tedbir alalım.
“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020