Milli Eğitim Bakanı'ndan ‘tedbir’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Açıklama şöyle:

* “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda… Lütfen, tedbir alalım.