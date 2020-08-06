Milli Eğitim Bakanı'ndan ‘tedbir’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulunarak, 'Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda… Lütfen, tedbir alalım' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Açıklama şöyle:

* “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda… Lütfen, tedbir alalım.