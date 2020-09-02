Milli Eğitim Bakanından 'samimi' açıklama: Risk varsa biz yokuz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya erişim sağlayamayan öğrencilerin 81 ilde kurulan 1420 'EBA Destek Noktası'nda dersleri takip edebileceğini söyledi.

Ankara Mamak'ta bulunan Ahmet Kabaklı Ortaokulunda kurulan EBA Destek Noktası'nı ziyaret eden Bakan Ziya Selçuk, bu alanlarda hijyen şartlarının oluşturulmasının öncelikleri olacağını belirterek "Çünkü 'önce çocuklarımızın sağlığı, önce öğretmenimizin sağlığı', bu konuda hassasiyet ile duruyoruz. Risk varsa biz yokuz diyoruz" diye konuştu.

Selçuk öğrencilerin mahallelerine en yakın EBA Destek Noktası'na "https://uzaktanegitim.meb.gov.tr" adresinden ulaşabileceklerini, bu noktaların belli sayıda öğrenci ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir biçimde hizmet vereceğini kaydetti.

Selçuk "Evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin, ki yaylalarda, köylerde bazı öğrencilerimiz var. EBA'dan faydalanamadıklarını ama faydalanmalarını sağlamak için de okullar ve kurumlarımızda "EBA Destek Noktaları" oluşturduk. Bu çok önemli. 81 ilimizde şu anda bin 420 adet 'EBA Destek Noktası' kurmuş durumdayız" dedi.

Selçuk "Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak. EBA Destek Noktası'nda öğrencilerimize dijital eğitim araçları ve geniş bant internet eğitimi sunacağız. Bu alanlar okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

Bir öğretmen ve bir teknik personel bulunacak

EBA Destek Noktalarında yoğunluk olmaması için belirli saatlerde belirli sayıda öğrenciye hizmet vereceklerini belirten Bakan Selçuk, "EBA Destek Noktası'na giriş ve çıkışlar öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun ve birbiriyle çakışmayacak, yığılma olmayacak şekilde bir planlamaya tabi tutuluyor. Öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri, bir canlı ders süresinden az olmayacak şekilde planlandı. Elbette tıpkı okullarımızda olduğu gibi bu alanlarda da hijyen şartlarının oluşturulması hepimizin önceliği olacak. Çünkü 'önce çocuklarımızın sağlığı, önce öğretmenimizin sağlığı', bu konuda hassasiyet ile duruyoruz. Risk varsa biz yokuz diyoruz" diye konuştu.

Selçuk EBA Destek Noktalarında teknik destek konusunda bir öğretmen ve bir teknik personel bulunacağını ve siperlik, maske ve eldiven ile çalışacaklarını, öğrenciler için de bireysel kullanım için maske ve kulaklık temin edileceğini söyledi. Bu noktalarda belirli sayıda öğrenci bulunacağını belirten Bakan Selçuk, EBA Destek Noktalarının temizlik ve hijyenini sağlamak için de gerekli personelin görevlendirileceğini ifade etti.