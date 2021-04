Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Düzce’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "okulları yakından takip ettiklerini" söyledi.

Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Bakan şöyle konuştu:

"Ortaokullara baktığımızda yüzde 76 civarında bir katılım var ve liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var. Çok üzücü bir şekilde bu artışları izliyoruz ama okullara devam konusunda da artışlar devam ediyor. İstatistikler yükseldiğini gösteriyor. Bizim en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kosta Rika, Kolombiya gibi ülkelerden sonra en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık önceliğimiz prensibimizden kaynaklanan bir yaklaşım.

Valiliklerimiz, İl Hıfzısıhha Kurullarıyla beraber değerlendirmeler yapıyorlar ve her ile özgü kararlar alıyorlar. Toplumumuzda her gün her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz, istiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı bir şekilde devam edelim, koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen, diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey."