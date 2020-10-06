Milli Eğitim Bakanı: Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar' dedi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması kararının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar" dedi.

Bakan Selçuk şöyle konuştu:

"Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak."

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