Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili olarak, 'Bir takım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak' diye konuştu.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni’nde konuştu. "Yüz yüze eğitim"le ilgili de açıklamalar yapan Bakan Selçuk, "çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacağını" belirtti.

Selçuk’un açıklamaları şöyle:

"53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda. Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız."

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