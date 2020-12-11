Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatili açıklaması

NTV'de soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor'' açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile takip halindeyiz. Oluşturduğumuz yazılımla öğrencileri günlük olarak takip ediyoruz. Bu bizim eğitim açımızdan paydaşlarımızı izlemekle ilgili bir konu. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz.

Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.

'4 Ocak iyimser bir tahmin'

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin. Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

'En az bir sınav yüz yüze yapılacak'

22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz."