Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama: Uzaktan eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.



Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Öğretmenlerimizin sürekli bu işin içindeler. Öğrencilerimize çok sayıda yardımda bulunuyorlar. Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat artırıyoruz. TV ile yetinmedik, canlı platformlar kurduk. EBA Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'un site. Daha yeni gelişmelerimiz olacak.

Okuyorum yazıyorum programı oluşturarak sadece birinci sınıfa giden öğrencilerimizin eksiği tamamlamak adına bir gayretimiz oldu.

Çok kısa sürede TV kanalları açtık. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste konulduğunda kaç yıl olduğunu siz düşünün. Sadece televizyonla yetinmedik. Yapay zeka temelli eğitim olan EBA, öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, bölüm tavsiyesinde bulunan diyebilen bir zeka. 1 milyon öğrenci varsa 1 milyon ayrı sınav yapan bir sistem. Öğretmenler için de çok önemli bir dönem. Bir öğretmenin 20 senede karşılaşacağı bir durumla haftada bir karşılaşmaya evrildi. Öğrencileri motive etme konusunda, rehberlik hizmetleri konusunda yüzlerce konuda öğretmenimiz talep ettiği eğitimi alma imkanına kavuştu. Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı üçü dördü geçmiyor."

'Öğretmenler için de paketler hazırladık'

"Uzaktan eğitimi anlık olarak ölçüyoruz. Şu anda hangi sınıf düzeyinde, kaç canlı sınıfta hangi hareket var, kaç öğretmenimiz aktif, orta öğretimdeki öğretmenlerin aktivitesi nedir, hangi şehirdedir, hangi kasabadadır, bütün bunları anlık olarak izliyoruz. Her an ölçüyoruz. Bu değişimlere bakma imkanımız oluyor. Tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. İndirme sayıları, hangi cihazlardan indirme olmuş, bu kadar ayrıntıya kadar bilip takip edebiliyoruz. İnternet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak, operatörlerden haber geldi. Çocuklarımızın internet kotaları iki katına çıkarılıyor. Fırsat adaletine yönelik başka çalışmalarımız da var.

Yaz tatilini de eğitim alanında değerlendirdik. Yabancı dille ilgili yaza özel bir program yaptık. Okuyorum Yazıyorum diye bir kuşak program oluşturduk. Birinci sınıfa gidenlerin eksiğini gidermek için bir gayretimiz oldu.

Öğretmenler için de paketler hazırladık. Öğretmen hangi konuda ihtiyaç hissedebilir bunun araştırmasını yaptık. Velilere 'Bizden kuşak' diye bir kuşak yaptık. Onlarca konuda Türkiye'nin birikimi yüksek insanlarının gönüllü katkılarıyla nerede neye ihtiyaç duysak kurumlar kuruluşlar katkı sağladı. Meslek tanıtımları yaptık. Okuma kitapları çıkarttık. Okuma yazma ile ilgili kitaplar, mobil uygulamalar çıkarttık. Tüm bunlara baktığımda; bunlar yeter mi hayır. 38 ilden 190 bin civarında öğretmenle canlı platformda görüşme imkanı buldum. Bir MEB Bakanının, öğretmenleriyle yüz yüze görüşüp 'nasılsınız iyi misiniz' demesini bile çok önemsiyorum. Hepinize müteşekkiriz mesajını vermek benim için çok önemli.

Öğrencilerle de görüşme yaptık. Velilerle toplandık, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların velilerini davet ettik. 496 bin öğretmenimize eğitim verdik. Öğretmenlerimiz ihtiyaç hasıl olduğu için talepkar oldular. Dijital beceri eğitimine binlerce talep geliyor. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Dünyadaki büyük kuruluşların gönüllü desteği oldu. Yüz binlerce öğretmenimizin dijital beceri eğitimi alması, sertifika almalarını sağlıyoruz. 5 binden fazla lise öğrencimiz uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar aldılar."

'Okulların eksiğini gidermekle ilgili sorun yaşamıyoruz'

"Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık. Dünyada bununla ilgili çok çalışma var. Avrupa'da pek çok ülke okulları açtı. Hepsinde de bazı uyum çalışmaları var. Biz kendi toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık ve çocuklarımız için eğitim paketi hazırladık.

Aylardır hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim ya. İki ay önce onu da hazırlamıştık. Hiç eksik hissetmiyoruz. Sadece kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz. Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza, ders kitabının dışında çocuklarımızın eline somut ders kitapları verilecek. Öğretmenler, veliler, ders kitabı dışında kitaba ihtiyaç duyuyor. O kitaplar bütün ilkokul öğrencilerimize dağıtılacak. Ders kitapları okullara gönderildi. Öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde büyük atak yapıyoruz. Velilere rehberlik konusunda aynı şeyi söyleyebilirim. Okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı üç aydır TSE ile çalışıyoruz. İl müdürleriyle her hafta görüşüyoruz ve hangi okullarda hangi eksikler var, bu eksikleri okul okul saptıyoruz. Her bir okulun ihtiyacını belirledikten sonra o okula gönderme şansımız var. Kendimiz ürettiğimiz için tedarikte sıkıntı yaşamıyoruz. Okulların eksiğini gidermekle ilgili sorun yaşamıyoruz. Bunları tamamlayıp 'Okulum Temiz' belgesiyle tamamlıyoruz."

'Çocuklarımızın erişiminde sorun var'

"İnternete erişimde bulunduğu yer nedeniyle, mezralar, yaylalarda çocuklarımızın erişiminde sorun var. 16 milyon çocuğun erişimiyle alakalı problem görünmüyor ama yaklaşık 1 buçuk milyon çocuğun erişim sorunu var, bunu biliyoruz. O çocukları EBA'da göremiyoruz. Bu çocuklara nasıl erişeceğiz? Her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz. Köy okullarındaki, mezralardaki çocuklarımıza veriyoruz. 5 bin 200 destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz."

Okullar ne zaman açılacak?

"Milli Eğitim Bakanlığının tek başına alması gereken bir karar değil bu. İşbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Biz bakanlık olarak tabii ki yüz yüze eğitim isteriz bütün alt yapıyı da kurduk. Salgının seyrine ilişkin net olarak kurulun tavsiyesi doğrultusunda hareket edeceğiz. Sağlık Bakanlığımız dese de okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur. Biz tabii ki açarız. Biz belirli sınıflarda 21 Eylül’de yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok."

'Özel okullarla diyalog içindeyiz'

"Tabii özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıldı. Her bir okulun ayrı ayrı şartları, ücreti nelerdir. Bunlarla ilgili birtakım çözümleme çalışmaları yapıldı. Biz özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da bir deklarasyonu oldu.

Biz bu talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Bizimle ilgili bir başka husus da vergi ve benzeri hususlar konusunda veli lehine bazı kolaylaştırmalar neler olabilir? Büyük ihtimalle bir hafta içerisinde belirli bir noktaya gelmiş olacağız. Netleşen konu şu, velilerimizin taleplerini özel okullarımızın dikkate alacağını umuyorum. Almaları için de diyalog içindeyiz."