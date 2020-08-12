Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz

Sağlık Bakanlığı Billim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimin 31 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını söyledi.

Selçuk 21 Eylül'den sonra ise "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

- "2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımıza ilişkin kararlarımızı olgunlaştırdık. Aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos'ta okulları uzaktan eğitimle açıyoruz."

- "Okulun ilk haftasında bir hafta boyunca özel bir uyum programı uygulayacağız."

- "2000 denetmenimiz şu anda sahada ve okullardalar, her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar."

- "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak."

- "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."

- "Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalleri ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, HES kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak."

Özel okullara kayıt için olanak tanındı

Okulların "uzaktan eğitim"le de olsa açılacağının açıklanması ve yüz yüze eğitime geçiş için Eylül ayına işaret edilmesi özel okulların kayıt açabilme taleplerine yanıt veren bir karar olarak yorumlanıyor.

Zira Eylül ayında başlayacağı belirtilen yüz yüze eğitimin olası bir ikinci dalgada yeniden uzaktan eğitime dönebileceği ve eğitim yılının uzaktan eğitimle sona erebileceği ifade edilirken, özel okulların eğitim yılının başlangıcında kayıt almalarına kapı aralandığı değerlendiriliyor.