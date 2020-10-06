Milli Eğitim Bakanı okulların ne zaman açılacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 12 Ekim’de açılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” dedi.

Selçuk'un bugün saat 11.00’de yüz yüze eğitime geçişin detaylarını paylaşacağı öğrenildi.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, yüzyüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldıklarını söylemişti.